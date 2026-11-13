Allarmi bomba, circolare del Viminale: "Minacce seriali da considerare inattendibili"

Il sottosegratario alla Presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano ha tenuto un intervento a Palazzo Chigi. Nel corso del suo discorso ha invitato a spingere sull'acceleratore della cyber difesa: "Bisogna convincersi ognuno per la propria parte che i sistemi di sicurezza cyber sono un investimento e non un costo. Se invece li si ritiene un costo, poi bisogna pagare molto di più la riattivazione e la dotazione di sistemi adeguati". Dopodiché ha mandato un messaggio per un'azione il più veloce possibile: "La gravità della situazione impone di non perdere tempo".