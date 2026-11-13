Allarmi bomba, circolare del Viminale: "Minacce seriali da considerare inattendibili"

Le minacce inviate in massa attraverso email identiche o simili, provenienti dalla stessa fonte e indirizzate a numerosi destinatari, sono da considerare inattendibili. È una delle indicazioni contenute nella circolare del ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, trasmessa a prefetti e questori dopo la serie di falsi allarmi diffusi attraverso la posta elettronica.
Possibili approfondimenti
Il documento chiarisce che il carattere seriale dei messaggi rappresenta un elemento che identifica la scarsa attendibilità. La disposizione, tuttavia, non esclude la necessità di approfondimenti. Tra gli elementi da prendere in considerazione figurano il ritrovamento di oggetti sospetti, eventuali anomalie delle immagini di videosorveglianza o precedenti episodi.
"La situazione impone di non perdere tempo"
Il sottosegratario alla Presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano ha tenuto un intervento a Palazzo Chigi. Nel corso del suo discorso ha invitato a spingere sull'acceleratore della cyber difesa: "Bisogna convincersi ognuno per la propria parte che i sistemi di sicurezza cyber sono un investimento e non un costo. Se invece li si ritiene un costo, poi bisogna pagare molto di più la riattivazione e la dotazione di sistemi adeguati". Dopodiché ha mandato un messaggio per un'azione il più veloce possibile: "La gravità della situazione impone di non perdere tempo".