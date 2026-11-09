Allarmi bomba sui voli, il pm di Milano contesta il reato di pubblica intimidazione

Il fascicolo è stato assegnato al pm del pool antiterrorismo Enrico Pavone e le indagini sono condotte anche dalla polizia postale e dalla Digos. Il reato di pubblica intimidazione punisce "chiunque minaccia di commettere delitti contro la pubblica incolumità (...) in modo da incutere pubblico timore". Sul caso, però, gli accertamenti sono coordinati anche dalla Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo, perché ci sono inchieste aperte anche in altre Procure. E soprattutto sui cyberattacchi, più in generale, è già in campo l'Europol.