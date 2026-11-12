Allarmi bomba, cosa dicono gli studenti? Rabbia e fastidio vincono sulla paura
Secondo un sondaggio di Skuola.net per la maggior parte degli alunni il contraccolpo emotivo del caos di questi giorni è stato inevitabile: inquietudine (46%) e irritazione (32%) i sentimenti prevalenti
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Non cedono al panico cieco, riconoscono il bluff, ma non nascondono un pesante disagio psicologico. Questa, in estrema sintesi, la reazione dal doppio volto che hanno avuto gli studenti all'ondata di allarmi bomba che sta investendo praticamente tutte le scuole pubbliche d’Italia.
Come segnala, infatti, un sondaggio effettuato da Skuola.net - che ha interpellato circa 1.000 alunni di tutti i livelli scolastici nelle ore successive alle prime evacuazioni di massa dagli istituti - tra i ragazzi c’è la lucida convinzione di trovarsi di fronte a una gigantesca "fake news" organizzata: quasi 1 su 2 ritiene che si tratti di una vera e propria "strategia della tensione" per creare caos.
D’altro canto, però, emerge pure un inevitabile logoramento emotivo, che divide i giovani soprattutto tra un diffuso senso di paura e insicurezza (sentimento prevalente per il 46% di loro) e un profondo fastidio (32%) per la propria quotidianità calpestata.
Che ne pensa chi ci è passato
Anche restringendo l’indagine tra chi ha vissuto l'allarme in prima persona - teoricamente i più colpiti nel vivo - resiste comunque un invidiabile sangue freddo: la maggior parte (38%) dice di aver vissuto il tutto con tranquillità, pensando fin dai primi istanti che si trattasse di un falso allarme o, addirittura, di uno scherzo.
Al tempo stesso, però, non va trascurato un solido 32% che ammette di essersi preoccupato, sebbene abbia mantenuto la lucidità necessaria per seguire con calma le procedure di sicurezza.
A non reggere la pressione, solo una minoranza: il 18% confessa che è stato "spaventoso". A cui si aggiunge un 12% che, pur scartando la paura, ha provato "rabbia e fastidio" per l'inaccettabile intrusione nella propria vita.
Pericolo concreto o bluff? Il verdetto degli studenti
Allargando, invece, lo sguardo alla percezione generale del fenomeno, i giovani nel complesso dimostrano una notevole maturità e una spiccata capacità di lettura sociale, respingendo l'isteria collettiva. Alla domanda su cosa si celi dietro a questa catena di allarmi, come anticipato, circa la metà (48%) non ha dubbi: è una tattica organizzata ad arte per destabilizzare il Paese.
Viene quasi del tutto scartata l'ipotesi della semplice ragazzata: solo il 6% crede che si tratti di una pessima "moda" o di finti allarmi generati da mitomani.
Resta alta la soglia di allerta per quel 23% che teme un pericolo reale, convinto che dalle minacce si possa presto passare ai fatti. A cui fa eco un altrettanto ampio bacino di disorientati (23%) per i quali la situazione generale è ancora "troppo confusa" per farsi un'idea chiara di quanto successo.
Il clima generale si muove tra ansia e insofferenza
Ma se dal punto di vista intellettuale molti inquadrano il fenomeno come un gigantesco bluff strutturato, sul piano emotivo il contraccolpo si fa sentire eccome.
Interrogati sulla sensazione predominante lasciata da questo clima di tensione persistente, specialmente in prospettiva futura, la popolazione studentesca si spacca in due.
La fetta più grande (46%) prova "insicurezza": le scuole, considerate più porti sicuri che fonti di pericolo, nelle ultime ore hanno invece trasmesso una comprensibile ansia.
Subito dietro, si fa strada l’insofferenza: circa un terzo (32%) sottolinea un profondo senso di fastidio per quanto vissuto.
I sentimenti legati alla normalità sono, invece, un'eccezione: appena il 5% dice di vivere la situazione con serenità, un altro 5% prova rassegnazione e solo il 12% ostenta indifferenza.
La fotografia, alla fine, è quella di due generazioni - la Zeta e la Alpha - estremamente lucide e capaci di smascherare le dinamiche destabilizzanti in atto nel Paese, ma che si ritrovano loro malgrado ostaggio di un mix logorante di instabilità e fastidio.