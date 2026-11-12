Allarme bomba nelle scuole, si torna tra i banchi: lezioni regolari

"Vorrei tranquillizzare tutti perché allo stato non vi è alcun motivo di allarme. Le scuole saranno tutte regolarmente aperte. A scuola si va senza problemi". Così il ministro dell'Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara, intervenuto a "10 minuti" su Rete4 aveva annunciato il ritorno in classe dopo una giornata di paura. Così cancelli degli istituti di ogni ordine e grado aperti allo squillo della prima campanella della mattina. A Palazzo Chigi riunione con i vertici di 007 e cybersicurezza, convocati anche i leader delle opposizioni. Meloni esclude pericoli concreti ma punta il dito contro "una strategia volta a seminare il caos".