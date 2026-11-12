Gli allarmi bomba che hanno fatto tremare circa 6mila scuole in tutta Italia nella giornata di mercoledì, 11 novembre, hanno scosso particolarmente gli studenti. Non solo per il fatto il sé, ma anche perché molti di loro, evacuati dagli istituti in fretta e furia, si sono dovuti separare dal loro smartphone. "Abbiamo ricevuto diverse chiamate al nostro numero verde per le Dipendenze Tecnologiche da parte di genitori che volevano consigli per affrontare l'angoscia dei loro figli, che avevano dovuto lasciare il cellulare e non sapevano quando lo avrebbero recuperato. Sono stati presi dall'ansia, volevano rientrare a prendere il cellulare ma giustamente gli è stato vietato". A spiegarlo è Giuseppe Lavenia, fondatore dell'Associazione Di.Te. e docente di Psicologia delle dipendenze tecnologiche presso l'Università Politecnica delle Marche.