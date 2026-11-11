Chi è "Mikhail Andropov", la firma dietro agli allarmi bomba nelle scuole

Mikhail Andropov è la firma dietro i falsi allarmi bomba recapitati via mail a diverse scuole italiane nella mattinata del 11 novembre. Il suo è evidentemente uno pseudonimo, oltretutto già utilizzato nelle minacce recapitate in precedenza a vari aeroporti europei e ad alcune testate, tra cui l'emittente irlandese Rte, la bulgara Nova Tv e la britannica Sky. L'allarme lanciato dall'autoproclamatosi leader del “Vilayat di Misoginistan” ha fatto scattare l’evacuazione delle aule e costretto il Governo a convocare un vertice d’emergenza.
Connessioni russe
Non esiste per il momento un legame confermato con la Russia dietro lo pseudonimo, ma la scelta del nome sembrerebbe essere un chiaro segnale indirizzato all'Occidente, dove il nome Antropov riporta alla mente il periodo sovietico. Il cognome infatti corrisponde a quello di Yuri Andropov, segretario generale del Partito comunista dell'Unione Sovietica dal 1982 al 1984. In passato le rivendicazioni a nome di Mikhail Andropov hanno avuto come titolo "Messaggio all'Occidente", un richiamo alla biografia di Yuri Andropov dal titolo "Una nuova sfida per l'Occidente", scritta da Arnold Beichman e Mikhail Bernshtam.
Il Vilayat di Misoginistan
"Vilayat" è un termine arabo che significa provincia o regione. Mentre il "Misoginistan" citato dal mittente è uno stato inesistente che però richiama quanto scritto nelle mail agli aeroporti dai membri dello "Stato maschile", che voleva attaccare sempre con false bombe "il regime femminista" in controllo di infrastrutture e istituti d'istruzione. In quell'occasione, però, i falsi allarmi erano stati inviati via mail da una dipendente amministrativa di una struttura sanitaria di Bogotà, in Colombia. Questa volta il traffico di messaggi porta a un dormitorio universitario che ha sede nel Sud-Est asiatico.
Il collegamento con Taiwan
Le mail inviate alle scuole del nostro Paese provenivano tutte da un indirizzo di Taiwan. Infatti, nella mailing list del messaggio si trova anche un certo Liu Fajun dell’università Dayeh, città di Dacun, nella contea di ChanGhua. Secondo gli investigatori, gli autori del messaggio potrebbero aver utilizzato una mail dell’università di Taiwan per raggiungere le scuole italiane con un sistema simile al phishing.
Mail simili provenienti da posti diversi
Chi ha provato a indagare sull'indirizzo mail da cui provengono i messaggi di minaccia ha scoperto che sono sempre diversi. I giornalisti di Rte hanno ricondotto la minaccia ricevuta a un indirizzo mail collegato a un istituto scolastico in Lituania. In altri casi, dopo la ricezione di mail di allarmi bomba nelle scuole della contea irlandese di Carlow, la polizia ha scoperto che la mail proveniva da un indirizzo riconducibile a un'università in Thailandia. Il metodo quindi sarebbe sempre lo stesso: ovvero la violazione di account reali sparsi per il mondo e utilizzati come tramite per seminare il panico in Occidente.