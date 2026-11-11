Chi è "Mikhail Andropov", la firma dietro agli allarmi bomba nelle scuole

Chi ha provato a indagare sull'indirizzo mail da cui provengono i messaggi di minaccia ha scoperto che sono sempre diversi. I giornalisti di Rte hanno ricondotto la minaccia ricevuta a un indirizzo mail collegato a un istituto scolastico in Lituania. In altri casi, dopo la ricezione di mail di allarmi bomba nelle scuole della contea irlandese di Carlow, la polizia ha scoperto che la mail proveniva da un indirizzo riconducibile a un'università in Thailandia. Il metodo quindi sarebbe sempre lo stesso: ovvero la violazione di account reali sparsi per il mondo e utilizzati come tramite per seminare il panico in Occidente.