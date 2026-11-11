Allarme bomba in decine di scuole in Italia: "Siamo venuti per annientarvi"

Allarme bomba in decine di scuole italiane. L'allarme è scattato da una mail anonima inviata agli istituti scolastici di diverse città. Studenti e personale delle scuole interessati sono stati evacuati e sono in corso le bonifiche delle forze dell'ordine. Già nei giorni scorsi era accaduto un episodio analogo con un messaggio di posta elettronica inviato a 280 presidi. "Siamo venuti per annientarvi. Metteremo in atto un genocidio contro gli italiani", si legge nella mail. Sarebbero oltre 100 gli istituti scolastici coinvolti.
Tra gli istituti che hanno ricevuto la mail ce ne sono tre di Potenza, il liceo classico Quinto Orazio Flacco, l'Istituto Comprensivo Sinisgalli e il liceo scientifico Pasolini. Tutti gli studenti sono stati tempestivamente evacuati su ordine dei rispettivi dirigenti. Sul posto le forze dell'ordine e gli artificieri che hanno avviato le operazioni di controllo degli istituti.
Sono stati evacuati, in via precauzionale, anche gli istituti comprensivi di Codroipo e Premariacco (Udine) dopo che una email contenente pesanti minacce, annunciava la presenza di un ordigno esplosivo all'interno di un edificio scolastico. Il messaggio, arrivato mercoledì mattina alla casella di posta elettronica dei due istituti, era firmato da un presunto esponente di una organizzazione terroristica che si presentava come Mikhail Andropov, leader del cosiddetto Vilayat di Misoginistan. Nel testo si annuncia un presunto piano per colpire gli italiani, con minacce di morte rivolte ai destinatari e il riferimento a un potente ordigno con attivazione a distanza che sarebbe stato collocato in una scuola. La comunicazione, proveniente da un indirizzo email con dominio universitario di Taiwan, ha fatto scattare le misure precauzionali e gli accertamenti delle autorità. Sono in corso le verifiche da parte dei carabinieri del Comando provinciale di Udine per stabilire l'attendibilità della minaccia - ritenuta scarsa - e risalire all'origine del messaggio. Sono complessivamente una ventina gli istituti in Friuli nei confronti dei quali sono stati diffusi allarmi bomba. Si tratterebbe, fino a questo momento, di 14 scuole a Trieste (che sono state evacuate), due a Gorizia, due a Monfalcone, tre a Udine; a Pordenone, invece, sarebbero giunte le stesse email minatorie a tutti gli istituti scolastici.
Allarme bomba anche in due scuole di Sanremo, dove è scattato un piano di evacuazione a seguito di segnalazioni che hanno fatto attivare le misure di sicurezza. Stando ai primi accertamenti si tratterebbe di mail, scritte in lingua araba, arrivate al commissariato di polizia, contenenti identiche segnalazioni relative alla presunta presenza di ordigni negli istituti scolastici. La comunicazione riguarderebbe due scuole della città. Per precauzione sono state avviate le operazioni di evacuazione, con l'obiettivo di mettere in sicurezza studenti, insegnanti e personale scolastico. Sono in corso gli accertamenti delle forze dell'ordine per verificare l'attendibilità dell'allarme ed escludere la presenza di eventuali ordigni.
Allarme bomba anche in diverse scuole di Roma, dove sono in corso evacuazioni precauzionali di studenti e personale. Stando a quanto si apprende, l'allarme è scattato in seguito all'invio di un'unica mail anonima a numerosi istituti scolastici della Capitale. Sono in corso le verifiche da parte della polizia e dei carabinieri.
Almeno cinque istituti superiori e una scuola primaria sono in corso di evacuazione a Modena, più altri due istituti superiori a Vignola e Sassuolo, dopo la ricezione di un messaggio di posta elettronica che parla di un ordigno in un sacchetto di plastica con innesco a distanza. La polizia locale presidia gli istituti coinvolti per garantire la viabilità. L'allarme per decine e decine di scuole è scattato in tutta Italia.
A Pescara è stata disposta l'evacuazione del liceo classico G. D'Annunzio in seguito a un allarme bomba. Gli studenti, circa 1200 gli iscritti alla scuola che si trova in pieno centro, appena martedì erano stati coinvolti in una delle previste prove di evacuazione. Attivato il protocollo di sicurezza, i ragazzi sono usciti dall'edificio accompagnati dai docenti e sono stati invitati ad allontanarsi. Sul luogo si sono recate volanti della polizia con unità cinofile e artificieri per le attività di controllo e bonifica dei locali.
Numerosi istituti della Città Metropolitana di Venezia sono stati evacuati a seguito di allarmi bomba giunti via email. Come in altre circostanze, sono scattate le misure di sicurezza, con l'allontanamento di docenti e studenti. L'allarme in particolare ha toccato il liceo Scientifico Giordano Bruno a Mestre, e altre scuole, sia superiori che istituti comprensivi comunali. Gli allarmi nel Veneziano, a partire dalle ore 10:20, sono giunti anche al liceo Foscarini a Venezia, a Mirano all'istituto comprensivo Mirano 2 e all'istituto 8 Marzo, a Scorzè all'istituto Galilei.