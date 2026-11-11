Allarme bomba in decine di scuole in Italia: "Siamo venuti per annientarvi"

Sono stati evacuati, in via precauzionale, anche gli istituti comprensivi di Codroipo e Premariacco (Udine) dopo che una email contenente pesanti minacce, annunciava la presenza di un ordigno esplosivo all'interno di un edificio scolastico. Il messaggio, arrivato mercoledì mattina alla casella di posta elettronica dei due istituti, era firmato da un presunto esponente di una organizzazione terroristica che si presentava come Mikhail Andropov, leader del cosiddetto Vilayat di Misoginistan. Nel testo si annuncia un presunto piano per colpire gli italiani, con minacce di morte rivolte ai destinatari e il riferimento a un potente ordigno con attivazione a distanza che sarebbe stato collocato in una scuola. La comunicazione, proveniente da un indirizzo email con dominio universitario di Taiwan, ha fatto scattare le misure precauzionali e gli accertamenti delle autorità. Sono in corso le verifiche da parte dei carabinieri del Comando provinciale di Udine per stabilire l'attendibilità della minaccia - ritenuta scarsa - e risalire all'origine del messaggio. Sono complessivamente una ventina gli istituti in Friuli nei confronti dei quali sono stati diffusi allarmi bomba. Si tratterebbe, fino a questo momento, di 14 scuole a Trieste (che sono state evacuate), due a Gorizia, due a Monfalcone, tre a Udine; a Pordenone, invece, sarebbero giunte le stesse email minatorie a tutti gli istituti scolastici.