Scatta l'allarme sul volo Barcellona-Venezia ma è uno studente che fuma in bagno | Ora rischia la denuncia e una multa record
Il fumo della e-cig ha fatto scattare l'allarme antincendio. All'atterraggio al Marco Polo ad attendere il giovane c'era la Polizia di frontiera
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In un periodo fitto di allarmi bomba, sul volo Barcellona-Venezia era tutto filato liscio. Almeno fino a quando, improvvisamente, una sirena ha iniziato ad assordare le decine di persone che si trovavano a bordo. Momenti di apprensione e panico nell'abitacolo dell'aereo Ryanair sono stati seguiti fortunatamente da un sospiro di sollievo: nessuna ordigno o guasto, nessun pericolo per l'incolumità dei passeggeri. Solo la bravata di un giovane che, sperando di farla franca, si era chiuso nel bagno per fumare la sua sigaretta elettronica.
La sigaretta in bagno e il fermo dopo l'atterraggio
I fatti risalgono alla mattina di domenica 8 novembre. Il giovane, spagnolo, si stava recando con la sua classe in gita a Venezia quando ha deciso di rifugiarsi in bagno per usare la sua e-cig. Ignorando bellamente il divieto, stampato a caratteri cubitali proprio sulla porta dei servizi. A tradirlo il fumo prodotto nel piccolo locale, che è stato captato dai rilevatori e ha fatto scattare l'allarme incendio in tutto il velivolo.
La situazione è rientrata in pochissimo tempo. L'equipaggio ci ha messo una manciata di secondi per individuare l'origine dell'allarme e, nonostante i disperati tentativi dello studente iberico di negare quanto avvenuto, il comandante ha richiesto l'intervento della polizia una volta toccato terra regolarmente a Venezia. Al Marco Polo, il giovane è stato condotto negli uffici della Polizia di frontiera. Ora rischia una ammenda da oltre 2mila euro, la denuncia presso la procura (anche quella dei minori) e di essere bandito dai voli Ryanair.
Perché è vietato fumare in volo
Il categorico divieto di fumare in volo è regolato dall'articolo 1231 del Codice di navigazione e riguarda sia le sigarette classiche che quelle elettroniche. Il rischio principale è quello di scatenare un incendio a bordo con la cenere incandescente o con le batterie al litio che formano le e-cig. Ma non è secondario nemmeno l'impatto sulla qualità dell'aria, che all'interno degli aerei è filtrata e rimessa in circolo. La stessa compagnia lowcost irlandese lo specifica sul suo sito web: "Sugli aeromobili di Ryanair è vietato fumare. I passeggeri che contravvengono a tale divieto saranno soggetti a responsabilità penale con conseguente responsabilità per il risarcimento dei danni, inclusi quelli derivanti dall'interruzione del servizio".
Il precedente a Catania
Un caso molto simile è accaduto solo la scorsa settimana sul un volo Praga-Catania. La questura siciliana ha messo in ordine i fatti con una nota ufficiale: "La polizia ha sanzionato un passeggero che, mentre era in volo, ha acceso una sigaretta nel bagno dell'aereo. Scoperto dagli assistenti di volo, non appena atterrato a Catania, il passeggero è stato fatto sbarcare immediatamente dagli agenti della Polizia di frontiera ed è stato sanzionato. Per il suo comportamento sconsiderato l'uomo è stato multato per 2.064 euro". Probabilmente, la sigaretta più cara della storia.