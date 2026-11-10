Scatta l'allarme sul volo Barcellona-Venezia ma è uno studente che fuma in bagno | Ora rischia la denuncia e una multa record

Il categorico divieto di fumare in volo è regolato dall'articolo 1231 del Codice di navigazione e riguarda sia le sigarette classiche che quelle elettroniche. Il rischio principale è quello di scatenare un incendio a bordo con la cenere incandescente o con le batterie al litio che formano le e-cig. Ma non è secondario nemmeno l'impatto sulla qualità dell'aria, che all'interno degli aerei è filtrata e rimessa in circolo. La stessa compagnia lowcost irlandese lo specifica sul suo sito web: "Sugli aeromobili di Ryanair è vietato fumare. I passeggeri che contravvengono a tale divieto saranno soggetti a responsabilità penale con conseguente responsabilità per il risarcimento dei danni, inclusi quelli derivanti dall'interruzione del servizio".