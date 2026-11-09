Vacanze di Natale, i prezzi della tratta Milano-Reggio Calabria in aereo: per due biglietti anche 700 euro
Viaggiare fra il 23 dicembre e il 6 gennaio 2027 può essere oneroso. Ma tutto può cambiare in base alle fasce orarie, alle compagnie e ai giorni di andata e ritornodi Matteo Gentili
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Nessun posto è bello come casa mia. Lo diceva Dorothy Gale in Il Mago di Oz e lo diranno sicuramente anche tante di quelle persone che si sono trasferite al Nord Italia, per lavoro o studio, e che durante i periodi di vacanza tornano al Sud. Alle proprie origini. Natale si avvicina e così l'esodo dei viaggiatori, che attraverseranno il Paese in auto, treno o aereo ma dovranno farlo a caro prezzo. Un esempio? Prendiamo in considerazione la tratta Milano-Reggio Calabria, da affrontare con il mezzo più veloce possibile: appunto, un volo. Un viaggio di andata e ritorno, rispettivamente il 23 dicembre e il 6 gennaio 2027, può arrivare a costare anche 700 euro in base alla compagnia e all'orario. E comunque non meno di 300 euro.
Il monitoraggio dei prezzi con Ryanair
Per capire quanto devono sborsare i viaggiatori per spostarsi da Nord a Sud nelle settimane a cavallo delle festività natalizie sono state prese in considerazione due compagnie aeree: Ryanair e ITA Airways. Partiamo dalla prima. Ryanair offre più opzioni di volo (diretto e quindi senza scali), con partenze e ritorni all'aeroporto di Milano Bergamo e Milano Malpensa, e più opzioni di orario. Tendenzialmente per partire sono disponibili tre fasce: una al mattino, una a metà giornata e una più serale. Per il ritorno si viaggia dal pomeriggio in avanti. Nel corso del monitoraggio dei prezzi, durato una settimana, è possibile notare come le cifre siano soggette ad aumenti e riduzioni (nell'ordine di pochi euro o poche decine) di giorno in giorno. In ogni caso, per due biglietti i viaggiatori non potranno spendere meno di 300 euro. Entriamo nel dettaglio.
Fare Milano-Reggio Calabria tra il 23 dicembre e il 6 gennaio può essere davvero oneroso: le tariffe, che oscillano verso l'alto e verso il basso ogni volta che si effettua la ricerca, sono comprese tra un minimo di 399 euro e sono in grado di superare i 500 euro. Anticipare di un giorno il primo volo, cioè al 22 dicembre, è una soluzione che può permettere di risparmiare qualche decina di euro: si spende fra i 320 euro e un massimo di 430. Staccare un po' la partenza dalle date cruciali delle vacanze natalizie è la soluzione più conveniente. Per chi ne ha la possibilità, un'andata il 19 dicembre e un ritorno il 6 gennaio verrebbero a costare da un minimo di 300 euro circa a un massimo di 370-390 euro.
Una piccola nota per quanto riguarda il ritorno
Il discorso fatto per l'andata, cioè la possibilità di risparmiare sul totale allontanando il volo dal 23 dicembre, lo si può fare anche per il ritorno. Fare rientro a Milano con Ryanair in un giorno compreso fra il 3 e il 7 gennaio ha un costo minimo di circa 130-150 euro e un massimo di 220 euro, ma facendolo in una data fra il 28 dicembre e il 2 gennaio si possono trovare biglietti anche a 30, 40, 60 euro (il massimo è di 180). Queste tariffe in particolare sono rimaste più o meno uniformi in tutti i giorni in cui sono stati monitorati i prezzi.
Ecco quanto costa volare con ITA Airways
Con ITA Airways, per Milano-Reggio Calabria, non ci sono opzioni: si può partire e atterrare solo da e all'aeroporto di Milano Linate. L'offerta prevede un solo viaggio diretto con tempo di percorrenza di un'ora e 45 minuti. Per il resto, ci sono voli che includono lo scalo a Roma con attese di diverse ore. A differenza di Ryanair, i prezzi di ITA Airways sono rimasti pressoché gli stessi lungo tutta la settimana di analisi. Per fare una stima della spesa, abbiamo preso in considerazione soltanto una delle quattro tariffe economy a disposizione: la più bassa in assoluto.
Ecco, quindi, che per Milano-Reggio Calabria tra il 23 dicembre e il 6 gennaio non si può spendere meno di 464 euro. Il massimo, invece, arriva a 704 euro. Come per Ryanair, anche per ITA Airways spostare di un solo giorno la partenza (al 22 dicembre) può consentire di risparmiare denaro: si possono prenotare due biglietti a un minimo di 426 euro (e un massimo di 704). Non c'è nessun cambiamento invece nel partire, per esempio, il 19 o il 20 dicembre: nella migliore delle ipotesi si spendono ancora 426 euro come minimo. Ma cambiare di poco le date può fare la differenza, anche in questo caso. Con un primo volo il 22 dicembre e l'altro il 5 gennaio, la tratta può arrivare a costare "soltanto" 386 euro.
Aspettare può essere controproducente
C'è una costante quando si deve organizzare un viaggio: più si aspetta a prenotare i mezzi, e più i prezzi salgono. Come dimostrano i grafici di Google Flights, un motore di ricerca e comparatore online di ticket aerei, la coppia di biglietti più economici per la tratta Milano-Reggio Calabria, sempre con date 23 dicembre e 6 gennaio, si aggirava intorno ai 310-340 euro due mesi fa. Piano piano, la crescita. Trenta giorni fa due voli si potevano trovare insieme a 360-390 euro. Attualmente, stare sotto i 400 è diventato complicato.