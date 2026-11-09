Vacanze di Natale, i prezzi della tratta Milano-Reggio Calabria in aereo: per due biglietti anche 700 euro

Per capire quanto devono sborsare i viaggiatori per spostarsi da Nord a Sud nelle settimane a cavallo delle festività natalizie sono state prese in considerazione due compagnie aeree: Ryanair e ITA Airways. Partiamo dalla prima. Ryanair offre più opzioni di volo (diretto e quindi senza scali), con partenze e ritorni all'aeroporto di Milano Bergamo e Milano Malpensa, e più opzioni di orario. Tendenzialmente per partire sono disponibili tre fasce: una al mattino, una a metà giornata e una più serale. Per il ritorno si viaggia dal pomeriggio in avanti. Nel corso del monitoraggio dei prezzi, durato una settimana, è possibile notare come le cifre siano soggette ad aumenti e riduzioni (nell'ordine di pochi euro o poche decine) di giorno in giorno. In ogni caso, per due biglietti i viaggiatori non potranno spendere meno di 300 euro. Entriamo nel dettaglio.