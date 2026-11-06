Settimana bianca a Capodanno: il conto a famiglia può arrivare a 10mila euro

La cifra è già consistente ma non abbiamo ancora inserito il costo dei pasti non inclusi nel servizio dell'albergo che abbiamo stimato in una cifra compresa tra gli 800 e i 1000 euro a seconda del locale che si sceglie, ma sempre rimanendo su una fascia di prezzo intermedia. Tra carburante e caselli autostradali invece la spesa non dovrebbe superare i 170 euro. E così siamo arrivati al totale che può tranquillamente toccare i 10mila euro e che non comprende eventuali attività particolari, gite, escursioni, shopping.