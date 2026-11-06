Settimana bianca a Capodanno: il conto a famiglia può arrivare a 10mila euro

Le festività natalizie si avvicinano e con loro anche la voglia di vacanza. Ma trascorrere qualche giorno sulla neve può non essere proprio una scelta a portata di tutte le tasche. La settimana bianca a cavallo, ad esempio, tra Natale e Capodanno, può arrivare a costare tra i 7 e i 10mila euro se, per esempio, a partire è una famiglia di quattro persone (due adulti e due ragazzi) e se la meta è una delle più incantevoli: le Dolomiti.
La simulazione
Abbiamo deciso di approfondire i costi e di provare a fare una stima di quanto, questa famiglia, possa spendere scegliendo di soggiornare in località come la Val di Fassa, San Martino di Castrozza e Plan de Corones sulle Dolomiti, in un periodo compreso tra il 26 dicembre e il 2 gennaio. La disponibilità è quella di un nucleo familiare della classe media che sceglie di alloggiare in un hotel tre stelle, con trattamento di mezza pensione. Come ogni vacanza sulla neve che si rispetti abbiamo previsto lo skipass per 6 giorni, il noleggio dell'attrezzatura, il corso di sci per i due ragazzi e poi il pranzo fuori, quando non previsto in albergo.
I prezzi a Plan de Corones
Scopriamo allora che tra le tre località quella un po' più costosa è Plan de Corones: qui il soggiorno in un albergo tre stelle può variare dai 2800 euro fino a oltre 5mila euro per le 7 notti. A questa cifra vanno però aggiunti alcuni extra tipici del periodo: le bevande ai pasti, la tassa di soggiorno e il quasi inevitabile Cenone di Capodanno, che per una famiglia può pesare dai 200 ai 400 euro in più sul conto dell'hotel o al ristorante. Anche sciare ha i suoi costi: lo skipass per l'intera famiglia costa circa 1400 euro, mentre il noleggio completo dell'attrezzatura e un corso di sci collettivo per i due ragazzi si aggirano sui 700 euro. Discorso diverso se si sceglie di far fare loro lezioni private: in questo caso il costo del maestro di sci può tranquillamente superare i 1200 euro.
La cifra è già consistente ma non abbiamo ancora inserito il costo dei pasti non inclusi nel servizio dell'albergo che abbiamo stimato in una cifra compresa tra gli 800 e i 1000 euro a seconda del locale che si sceglie, ma sempre rimanendo su una fascia di prezzo intermedia. Tra carburante e caselli autostradali invece la spesa non dovrebbe superare i 170 euro. E così siamo arrivati al totale che può tranquillamente toccare i 10mila euro e che non comprende eventuali attività particolari, gite, escursioni, shopping.
San Martino di Castrozza
Se ci spostiamo a San Martino di Castrozza i prezzi cambiano ma non di molto. Lo skipass per l'intera famiglia per i 6 giorni di sci può arrivare a 1400 euro, mentre il soggiorno in una struttura ricettiva a tre stelle può costare tra i 2500 e i 4000 euro, sempre in formula mezza pensione (al netto dei supplementi per il veglione del 31 dicembre e delle tasse di soggiorno). Il costo per la scuola di sci per i due ragazzi è di circa 500 euro mentre per l'attrezzatura completa a noleggio per tutta la famiglia i prezzi possono variare tra i 350 euro e gli 800 a seconda della tipologia scelta e della categoria dei materiali. Lievemente inferiori i prezzi per mangiare fuori: per una settimana si possono spendere tra i 600 e gli 800 euro, sempre in strutture di fascia media. Carburante e casello rimangono simili: circa 170 euro.
La Val di Fassa
Virtualmente siamo stati anche in Val Di Fassa, altra località molto apprezzata da chi ama la montagna e lo sci. Qui il prezzo dello skipass di vallata sfiora i 1500 euro per i 6 giorni (superando leggermente San Martino e Plan de Corones per via del collegamento strategico al carosello del Sellaronda), mentre quello per il soggiorno è compreso tra i 3.200 € e 4.700 € complessivi per l'intera famiglia in mezza pensione. I prezzi per il noleggio dell'attrezzatura e per un eventuale corso di sci sono simili a quelli incontrati a San Martino, così come quelli per spuntini e pranzi fuori dalla struttura alberghiera.
Tirando le somme, la simulazione parla chiaro: la settimana bianca nel periodo di Capodanno per molti può essere davvero un miraggio. Tra hotel, skipass, corsi di sci e pranzi in quota e qualche extra una famiglia di quattro persone può tranquillamente sfiorare i 10mila euro. Cifre importanti, dettate anche dal periodo e dall'inflazione che negli ultimi mesi ha fatto lievitare i prezzi, trascinata dai costi crescenti del gasolio da riscaldamento e della spesa alimentare. Rincari a catena che pesano inevitabilmente anche su imprenditori e ristoratori locali.