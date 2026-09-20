TheFork Awards, nominati i 48 migliori nuovi ristoranti del 2026

Sono 48 i migliori nuovi ristoranti nominati per l’ottava edizione dei TheFork Awards, il riconoscimento dedicato alle migliori nuove aperture e gestioni della ristorazione italiana. A sceglierli è stata una giuria composta di 74 Chef di fama internazionale. L’iniziativa è curata da The Work in collaborazione con Identità Golose. Ad essere premiate sono state 27 insegne al Nord, 9 al Centro e 12 tra Sud e Isole. In testa alla graduatoria regionale c’è la Lombardia, che guida la classifica con 10 ristoranti, seguita da Trentino‑Alto Adige (5), Puglia (4), Piemonte (4), Emilia‑Romagna (4), Lazio (4) e Toscana (3).