TheFork Awards, nominati i 48 migliori nuovi ristoranti del 2026

Sono 48 i migliori nuovi ristoranti nominati per l’ottava edizione dei TheFork Awards, il riconoscimento dedicato alle migliori nuove aperture e gestioni della ristorazione italiana. A sceglierli è stata una giuria composta di 74 Chef di fama internazionale. L’iniziativa è curata da The Work in collaborazione con Identità Golose. Ad essere premiate sono state 27 insegne al Nord, 9 al Centro e 12 tra Sud e Isole. In testa alla graduatoria regionale c’è la Lombardia, che guida la classifica con 10 ristoranti, seguita da Trentino‑Alto Adige (5), Puglia (4), Piemonte (4), Emilia‑Romagna (4), Lazio (4) e Toscana (3).
Le tendenze della cucina italiana
I TheFork Awards hanno messo in evidenza alcune tendenze della nuova ristorazione italiana: accanto a un forte presidio del fine dining, cresce il numero di osterie contemporanee e si affermano anche format verticali come i locali “ibridi” tra bistrot, wine & meat e cocktail bar. Una varietà di proposte che spazia dall’alta cucina territoriale alle esperienze più casual ma curate, riflettendo un’ampia evoluzione del mercato. Per sostenere la crescita di queste nuove imprese, TheFork offrirà a tutti i ristoranti nominati un anno di utilizzo gratuito del software gestionale TheFork Manager.
La premiazione del 27 ottobre
Il 27 ottobre a Milano, presso il Teatro Lirico Giorgio Gaber, si terrà poi la serata di gala presentata da Cristina Parodi, durante la quale sarà svelato il vincitore del People’s Choice Award, votato dal pubblico sul sito ufficiale di The Fork fino al 20 settembre. Ci saranno anche altri riconoscimenti speciali tra cui il Creators’ Choice Award, assegnato da una giuria di content creator. E poi attenzione alle nuove generazioni, con gli Ambasciatori del Gusto che conferiranno il riconoscimento esclusivo ‘New Generation’. Il progetto gode del supporto di importanti realtà del settore, tra cui l’Associazione Italiana Ambasciatori del Gusto, APCI – Associazione Professionale Cuochi Italiani e Le Soste.