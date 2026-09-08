La parte occidentale della Marmolada è quella che mostra i segnali più preoccupanti. In appena due anni il fronte del ghiacciaio si è spostato all'indietro di 120 metri, mentre la sua quota ha ormai superato i 2.900 metri. Si tratta di un cambiamento particolarmente significativo per uno dei ghiacciai simbolo delle Dolomiti, situato tra Veneto e Trentino-Alto Adige. L'accelerazione del ritiro è legata anche alle condizioni meteorologiche dell'estate appena conclusa, caratterizzata da temperature eccezionalmente elevate e da condizioni particolarmente sfavorevoli alla conservazione del ghiaccio.