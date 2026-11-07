Conto alla rovescia per l'avvio della stagione in Trentino, prenotazioni al 60% per Natale: "Prezzi su del 5-6%, ma pesano i costi di energia e materie prime"

Parliamo delle cause dei rincari. Quali sono le voci che stanno mettendo sotto pressione gli albergatori?

Partiamo da un dato, quello dell'inflazione, che in questo momento è al 5,4%, anche se quella reale e percepita è molto più alta. In montagna poi il riscaldamento è una voce di spesa enorme: usiamo biomasse come pellet e cippato, i cui costi sono quasi raddoppiati negli ultimi tre anni. Chi invece utilizza il gasolio lo paga ormai più di due euro al litro, anche per i rifornimenti industriali delle cisterne. Poi c'è l'energia elettrica: il Trentino ha investito tantissimo sulla sostenibilità e sul fotovoltaico, ma d'inverno si produce poco o nulla e allora ci troviamo a comprare energia con un PUN (Prezzo Unico Nazionale) che è quasi il doppio rispetto all'anno scorso. Per un albergo medio, che ha bollette ordinarie da 5-6 mila euro, vedere questi costi raddoppiati diventa un carico pesante. Senza dimenticare il costo delle materie prime che noi acquistiamo per trasformarle in pasti per i nostri clienti: le dico solo che siamo arrivati a pagare il burro anche 10 euro al chilo. Eppure se si vuole offrire un servizio di qualità, se vuoi far trascorrere una buona vacanza ai tuoi ospiti, devi essere anche abbastanza generoso nell'acquisto delle derrate alimentari, devi dargli un ambiente confortevole, riscaldato, illuminato e tutto questo incide sui costi delle strutture. I prezzi dunque sì, sono cresciuti negli ultimi anni, ma anche perché prima erano forse fin troppo bassi rispetto al servizio offerto; da parte nostra non vedo speculazioni sui clienti.