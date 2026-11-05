La settimana bianca? Un salasso: da Cervinia a Courmayeur i prezzi per le vacanze sulla neve

Poniamo il caso di un nucleo familiare composto da quattro persone - due adulti e due ragazzi di 10 e 15 anni - che abbia scelto di concedersi una settimana sulla neve dal 26 dicembre al 2 gennaio. Le condizioni di partenza prevedono un albergo a tre stelle in mezza pensione, lo skipass per tutti, qualche lezione di sci per i più giovani e il noleggio dell'attrezzatura. L'essenziale, insomma, senza troppi sfarzi. Con una ricerca mirata sul web è possibile tracciare una stima della spesa complessiva, che non è proprio per tutte le tasche.