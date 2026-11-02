Babbo Natale cerca aiutanti: richieste per driver e addetti allo smistamento per Natale in tutta Italia
Le selezioni interessano l'inserimento di 160 persone, cinque le regioni interessate: Lombardia, Veneto, Liguria, Emilia-Romagna e Toscana
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Babbo Natale ha bisogno di una mano e con l'avvicinarsi del Black Friday prima e delle festività natalizie dopo, MAW ha avviato una nuova campagna di assunzioni per potenziare il settore delle consegne e della logistica. Sono decine le opportunità di lavoro disponibili tra Veneto, Liguria e Toscana: si cercano driver e addetti allo smistamento per far arrivare migliaia di pacchi a destinazione in tempo per Natale.
Le posizioni aperte
In Veneto, sono disponibili 20 posti di lavoro a Treviso: 10 per driver e 10 per addetti allo smistamento. Le risorse selezionate saranno coinvolte nelle attività di distribuzione delle merci e nella gestione dei pacchi durante il periodo di maggiore operatività. In Liguria, sono previsti complessivamente 16 nuovi inserimenti tra Genova e Savona. Nel dettaglio, a Genova si cercano 8 driver e 2 addetti allo smistamento, mentre a Savona le opportunità riguardano 5 driver e 1 addetto allo smistamento. In Toscana, invece, le opportunità interesseranno Lucca. Le richieste specifiche dei clienti sono ancora in fase di definizione e le relative offerte di lavoro saranno pubblicate sul sito ufficiale di MAW non appena disponibili.
"Il periodo che va dal Black Friday al Natale a livello nazionale rappresenta ogni anno uno dei momenti più intensi per il settore della logistica e delle consegne. - ha spiegato Stefano Dalle Carbonare, responsabile della divisione Multiservizi e Logistica di MAW - Dietro ogni regalo che arriva sotto l'albero c'è una complessa organizzazione fatta di persone, competenze e coordinamento».
Come candidarsi?
Chi è interessato a partecipare alle selezioni può consultare la pagina MAW - Offerte di lavoro in tutta Italia, dove vengono pubblicate le opportunità disponibili. In alternativa, è possibile rivolgersi direttamente alla filiale MAW di riferimento sul territorio per ottenere maggiori informazioni sulle posizioni aperte, sui requisiti richiesti e sulle modalità di selezione.