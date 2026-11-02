In Veneto, sono disponibili 20 posti di lavoro a Treviso: 10 per driver e 10 per addetti allo smistamento. Le risorse selezionate saranno coinvolte nelle attività di distribuzione delle merci e nella gestione dei pacchi durante il periodo di maggiore operatività. In Liguria, sono previsti complessivamente 16 nuovi inserimenti tra Genova e Savona. Nel dettaglio, a Genova si cercano 8 driver e 2 addetti allo smistamento, mentre a Savona le opportunità riguardano 5 driver e 1 addetto allo smistamento. In Toscana, invece, le opportunità interesseranno Lucca. Le richieste specifiche dei clienti sono ancora in fase di definizione e le relative offerte di lavoro saranno pubblicate sul sito ufficiale di MAW non appena disponibili.