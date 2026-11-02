Bare made in China, la battaglia dell'ultimo artigiano contro la concorrenza sleale: "Il nostro è un patrimonio da tutelare"

Nonostante il mercato sia inondato da casse estere, la sua produzione continua a "vestire" nomi illustri. Come si spiega questo paradosso?

"Negli ultimi sei anni, per la scomparsa di grandi personalità del nostro Paese, dallo spettacolo alla politica all'imprenditoria, le famiglie, che pure si sono trovate davanti a casse realizzate in Cina senza saperlo, hanno scelto spontaneamente il nostro prodotto artigianale. Non lo hanno fatto per il nome del marchio, ma perché la differenza visiva e qualitativa al momento dell'ultimo saluto è abissale. Il prodotto cinese non ha identità né personalità: viene realizzato da robot su rulli, proprio come avviene in una catena di montaggio. Questo significa che persone che cercano un'adeguata rappresentazione per l'ultimo saluto di un proprio caro hanno visto la differenza: un cofano cinese ha un impatto visivo e di qualità nettamente inferiore rispetto a quella italiana."