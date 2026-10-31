Le bare cinesi low cost invadono l'Ue | I produttori in allarme: "Costano un terzo di quelle italiane"

Il settore delle casse funebri, tradizionalmente legato a una produzione locale, si trova oggi a fare i conti con le conseguenze della concorrenza internazionale. Come riportato da Politico, nelle scorse settimane una delegazione di produttori europei ha incontrato alcuni funzionari della Commissione europea per chiedere l'apertura di un'indagine antidumping. L'obiettivo è verificare se le aziende cinesi stiano vendendo i propri prodotti nell'Unione a prezzi artificialmente bassi, anche grazie a sovvenzioni pubbliche e condizioni produttive particolarmente vantaggiose. In appena cinque anni, il numero dei fabbricanti europei è passato da 120 a 90, con la chiusura di circa il 25% delle realtà presenti sul mercato. Nello stesso periodo è cresciuto il valore delle importazioni di bare in legno dalla Cina: dai 16 milioni di euro registrati nel 2022 si è arrivati ai 28 milioni del 2025. Una situazione che ha spinto le aziende del continente a unirsi per tutelare il comparto e portare la questione direttamente all'attenzione delle istituzioni comunitarie.