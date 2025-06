Roma, rissa tra due addetti delle pompe funebri: uno in ospedale, l'altro in Questura

Rissa tra due addetti delle onoranze funebri, per motivi banali, a pochi metri dalle bare chiuse con all'interno i defunti. E' successo a Roma, all'interno dell'agenzia funebre poco distante da via Latina e via Macedonia, all'Appio. Uno dei protagonisti, in particolare, è stato colpito con un colpo di spatola che gli ha procurato un profondo sfregio sul viso ed è stato necessario il trasporto in ospedale. Molte le persone che hanno assistito alla lite fra i due addetti, e numerose le chiamate al 112.