Avellino, è morta Sally: il cane che partecipava ai funerali

Per anni non ha mancato di partecipare al cordoglio che accompagnava la morte di una persona del paese, anche salendo fino al quarto piano del palazzo dove il defunto abitava: rimaneva accovacciata davanti alla bara e faceva compagnia ai familiari affranti. In altre occasioni, seguiva il feretro in chiesa assistendo alla funzione ai piedi dell'altare per poi unirsi al corteo diretto al cimitero. Volturara Irpina, in provincia di Avellino, piange Sally, la cagnolina che partecipava alle esequie. "Ciao Sally, la tua comunità di saluta", ha scritto sui social il sindaco Marino Sarno annunciandone la morte. E il paese si mobilità per innalzarle una statua in piazza in sua memoria.