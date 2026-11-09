La guerra ha portato chiaramente un rialzo sul carburante. Stiamo parlando di oltre un raddoppio dei prezzi, considerando che siamo arrivati a 1.600 dollari per tonnellata metrica rispetto ai 750 dollari in vigore prima del conflitto. Essendo il carburante circa il 35-40% del costo complessivo affrontato dalle compagnie aeree, è chiaro che l'impatto sui viaggiatori è rilevante. Le compagnie aeree si sono coperte nei mesi scorsi, hanno fatto approvvigionamento, avevano carburante a disposizione acquistato in anticipo però queste scorte stanno finendo. Nei prossimi mesi quindi si vedrà un aumento del prezzo dei biglietti aerei, che è una logica conseguenza all'incremento delle spese sostenute dalle compagnie.