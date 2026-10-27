Competenze digitali, l'Italia cresce ma resta sotto il target Ue | I giovani fanno da traino, ma c'è bisogno di una guida

La sfida della competenza costruttiva: perché serve una guida - Ma, come detto, è proprio analizzando la tipologia delle competenze possedute che si palesa il bisogno di essere accompagnati verso un uso più consapevole e professionale delle tecnologie. Prendendo la popolazione italiana nel suo complesso, nel valutare i cinque domini definiti dal sistema europeo DigComp 2.0, l'Istat evidenzia che i risultati più elevati si concentrano nella "Comunicazione e collaborazione" (84,3% di competenze alte) e nell'"Alfabetizzazione su informazioni e dati" (65,5%).