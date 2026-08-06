Allarme bomba, perché basta una sola mail per far scattare i protocolli d'emergenza: il principio della "massima precauzione" e i 5 punti

Di fronte a un messaggio di minaccia, il principio fondamentale è quello della "massima precauzione". In poche parole, ogni minaccia è da trattare come reale finché non viene dimostrato che il pericolo è inesistente. Negli ultimi anni le segnalazioni di ordigni esplosivi, spesso anonime e inviate tramite e-mail, social network o telefonate, sono aumentate in molti Paesi. Nella grande maggioranza dei casi si tratta di falsi allarmi, ma la statistica e i numeri - o il modo e il mezzo tramite cui il messaggio terroristico viene comunicato - non intaccano in nessun modo la potenziale pericolosità. E anche quando la probabilità che la minaccia sia falsa appare quasi una certezza, il costo di una mancata verifica potrebbe essere estremamente elevato in termini di vite umane.