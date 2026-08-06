"Fai scattare un allarme bomba a scuola": così il 15enne italiano è stato arrestato a Malta

A denunciare il caso era stato il padre del ragazzino, detenuto con un trattamento paragonabile al nostro 41bis. "Mio figlio, un 15enne italiano, è in isolamento da 70 giorni nel carcere minorile Coors a Malta. È stato arrestato il 25 maggio scorso dalle autorità maltesi". In un'intervista all'Ansa, l'uomo aveva raccontato le condizioni di detenzione dell'adolescente, definite "allarmanti". "Nostro figlio – aveva detto - per 4 giorni è stato detenuto in isolamento presso la divisione 6 del carcere di Corradino per adulti, dove per il forte stress si è autolesionato. Trasferito presso il carcere minorile Coors ha trascorso 35 giorni chiuso 22 ore al giorno, costretto a mangiare in piedi e per 3 giorni a nutrirsi con le mani perché nessuno si è preoccupato di fornirgli delle posate". Il giovane, stando a fonti del dipartimento carcerario interpellate dall'ANSA, viene tenuto lontano dai coetanei nel penitenziario minorile per motivi di sicurezza "anche nei confronti degli altri detenuti". Nella giornata del 5 agosto, il 15enne ha incontrato nel penitenziario l'Ambasciatrice d'Italia a Malta, Valentina Setta, che ha constatato le condizioni di buona salute del ragazzo anche se separato dagli altri detenuti, ma non in regime di isolamento. Su istruzione del ministro degli Esteri Antonio Tajani, l'Ambasciatrice ha sollevato in più occasioni il caso con le autorità locali e con il direttore del carcere. Ambasciata e la Farnesina si mantengono in costante contatto con i genitori del ragazzo, cui stanno fornendo ogni possibile assistenza consolare.