Allarme bomba a scuola, la preside che non ha fatto evacuare: "Cercato l’indirizzo mail, ho capito che era spam"

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"Diciamo che il testo era, potrei definirlo, sgangherato". A parlare è Anna Bertato, preside al comprensivo di via Maniago, a Milano, che nella giornata dell'11 novembre ha deciso di non far evacuare la sua scuola nonostante il messaggio di un presunto allarme bomba ricevuto via mail, così come tantissime altre scuole d'Italia. "Noi abbiamo ricevuto questa mail poco dopo le dieci della mattina - ha spiegato a "Mattino Cinque" -. La cosa che più colpiva è che fosse indirizzato, nel mio caso, a circa 200 scuole distribuite in tutta Italia, 200 istituti. E soprattutto l'indirizzo del mittente".
La prima reazione
Senza farsi prendere dal panico, Bertato ha deciso di fare delle verifiche: "Sia tramite Google che tramite l'intelligenza artificiale, appariva un indirizzo già classificato come spam e che era già stato associato a un utente taiwanese, tra l'altro, mentre la mail veniva firmata da tutt'altra persona", ha detto. "La prima cosa che abbiamo fatto è tentare di contattare la polizia postale - ha aggiunto -. Ovviamente è stato impossibile telefonicamente, perché immagino che in tantissimi stessero facendo la stessa cosa. Per cui abbiamo mandato immediatamente una PEC. Nel giro di un'ora ci siamo resi conto che però il fenomeno stava esplodendo, nel senso che da noi non erano arrivate moltissime chiamate di famiglie, però banalmente nelle chat di noi colleghi si stava diffondendo il panico. Per cui io mi sono confrontata con le forze dell'ordine".
Le rassicurazioni ai genitori
La preside ha spiegato di aver rassicurato subito i genitori: "A chi chiamava abbiamo detto di stare tranquilli, che è sotto controllo. E poi ho fatto anche un avviso sul registro elettronico, comunicando alle famiglie che era tutto sotto controllo". Bertato, infine, ha spiegato di non aver a disposizione un protocollo per questi casi: "È chiaro che, non essendoci un protocollo, io capisco perfettamente che, se a qualcuno dei miei colleghi, nel contattare le forze dell'ordine, è stata data la risposta 'Non sappiamo cosa fare, vedete voi', ovviamente hanno fatto evacuare. Se a me fosse stata data quella risposta, l'avrei fatto anch'io".