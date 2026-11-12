Allarme bomba a scuola, la preside che non ha fatto evacuare: "Cercato l’indirizzo mail, ho capito che era spam"

Senza farsi prendere dal panico, Bertato ha deciso di fare delle verifiche: "Sia tramite Google che tramite l'intelligenza artificiale, appariva un indirizzo già classificato come spam e che era già stato associato a un utente taiwanese, tra l'altro, mentre la mail veniva firmata da tutt'altra persona", ha detto. "La prima cosa che abbiamo fatto è tentare di contattare la polizia postale - ha aggiunto -. Ovviamente è stato impossibile telefonicamente, perché immagino che in tantissimi stessero facendo la stessa cosa. Per cui abbiamo mandato immediatamente una PEC. Nel giro di un'ora ci siamo resi conto che però il fenomeno stava esplodendo, nel senso che da noi non erano arrivate moltissime chiamate di famiglie, però banalmente nelle chat di noi colleghi si stava diffondendo il panico. Per cui io mi sono confrontata con le forze dell'ordine".