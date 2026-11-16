APPLICATA LA DIRETTIVA DEL VIMINALE

Nuova mail di allarme bomba alle scuole italiane, nessuna evacuazione

"Ho appena ricevuto l'incarico di piazzare e attivare un ordigno esplosivo nel vostro edificio - si legge nel messaggio di posta elettronico firmato M.A., iniziali di Mikhail Andropov firma comparsa nelle mail simili arrivate nei giorni scorsi

16 Nov 2026 - 12:22
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© Ansa

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Nella mattinata di lunedì diverse scuole italiane hanno ricevuto una nuova email riguardante un allarme bomba. "Ho appena ricevuto l'incarico di piazzare e attivare un ordigno esplosivo nel vostro edificio - si legge nel messaggio di posta elettronico firmato M.A., iniziali di Mikhail Andropov firma comparsa nelle mail simili arrivate nei giorni scorsi - L'esplosione avverrà tra 40 minuti". In applicazione alla direttiva del Viminale, secondo quanto si apprende, nessun istituto è stato evacuato. 

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