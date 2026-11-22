Secondo quanto emerso, gli adempimenti burocratici legati all'acquisto e ai primi interventi sulla proprietà sarebbero stati seguiti dalla moglie Cami Clark e da un team di professionisti che collaborerebbe con l'imprenditore. Clark avrebbe avuto in questi mesi contatti diretti anche con l'amministrazione comunale di Fasano. Amodei, arrivato venerdì all'aeroporto di Brindisi con il suo jet privato, starebbe inoltre partecipando a un evento organizzato da Reply, società italiana attiva nei settori dell'intelligenza artificiale, dell'analisi dei dati, del cloud e della cybersecurity.