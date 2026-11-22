Anthropic, il ceo Amodei avrebbe acquistato una masseria vicino a Borgo Egnazia
La struttura si troverebbe a Fasano e sarebbe il primo investimento in Puglia del ceo di Anthropic Dario Amodei. Le pratiche sarebbero state curate da Cami Clark
© Ansa
Dario Amodei, Ceo e cofondatore di Anthropic, arrivato a sorpresa venerdì scorso all'aeroporto di Brindisi con il suo jet privato, avrebbe acquistato una masseria in Puglia a Pozzo Faceto, frazione di Fasano, nel Brindisino. Il manager italo-americano starebbe seguendo i lavori di ristrutturazione della proprietà, acquistata nell'agosto del 2024 dopo il G7 ospitato nel resort pugliese, dove in questi giorni starebbe soggiornando.
La residenza privata a due passi da Borgo Egnazia
La masseria, indicata da Ansa come Masseria Minerva, rappresenterebbe il primo investimento immobiliare di Amodei in Puglia. L'obiettivo sarebbe quello di realizzare una residenza privata per il fondatore della società statunitense specializzata in intelligenza artificiale. Non sarebbe escluso, inoltre, che il manager abbia già individuato altre strutture, tra masserie e resort, da acquistare nel territorio fasanese.
Le pratiche seguite dalla moglie Cami Clark
Secondo quanto emerso, gli adempimenti burocratici legati all'acquisto e ai primi interventi sulla proprietà sarebbero stati seguiti dalla moglie Cami Clark e da un team di professionisti che collaborerebbe con l'imprenditore. Clark avrebbe avuto in questi mesi contatti diretti anche con l'amministrazione comunale di Fasano. Amodei, arrivato venerdì all'aeroporto di Brindisi con il suo jet privato, starebbe inoltre partecipando a un evento organizzato da Reply, società italiana attiva nei settori dell'intelligenza artificiale, dell'analisi dei dati, del cloud e della cybersecurity.