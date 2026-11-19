Ceo di Anthropic e con un nome chiaramente italo-americano, il 43enne Dario Amodei è cresciuto nell'area di San Francisco. Fin da ragazzino aveva spiccate doti in matematica e scienze tanto da arrivare a partecipare alle Olimpiadi della fisica. Secondo molti suoi compagni di classe della scuola media, era molto veloce sulla pista di atletica e non disdegnava discorrere di questioni filosofiche e tecnologiche, tra cui il potenziale delle macchine di acquisire coscienza. Ha iniziato a frequentare la facoltà di Fisica a Princeton e Stanford, ma la morte prematura del padre per Epatite C lo ha convinto a cambiare strada e iscriversi a Biologia e Scienze biomediche. È entrato nel mondo del lavoro grazie al gigante tecnologico cinese Baidu, prima di passare a Google e nel 2020 a OpenAI. Poi, temendo che l'azienda volesse anteporre il profitto alla sicurezza della tecnologia che stava (e sta) creando, Amodei ha dato il suo addio alla società di Sam Altman. Trascinandosi dietro la sorella e altri cinque colleghi.