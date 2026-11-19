© IPA | Il ceo di Anthropic, Dario Amodei
© IPA | Il ceo di Anthropic, Dario Amodei
Ex esuli da OpenAI, con il debutto al Nasdaq la quota dell'1,6% detenuta da ciascun fondatore schizza a un valore di circa 20 miliardi
© IPA | Il ceo di Anthropic, Dario Amodei
© IPA | Il ceo di Anthropic, Dario Amodei
Un ex giornalista, un giovane che non ha mai terminato gli studi, due fratelli e tre dottori di ricerca. Non è l'inizio di una barzelletta, ma sono i protagonisti della più grande Ipo della storia dei mercati regolamentati. Dalle 15.30 alle 15.31, un minuto, un battito di ciglia per diventare miliardari, sette in una volta sola. È il destino che attende il gruppetto di co-fondatori di Anthropic all'apertura delle contrattazioni in Borsa, quando l'offerta pubblica iniziale da 94 miliardi di dollari sancirà lo sbarco del colosso IA su Wall Street. Eppure, solo cinque anni fa, non erano altro che una manciata di ex dipendenti di OpenAI che avevano provato ad aprire una loro start-up a San Francisco nella speranza che attecchisse. Un'idea ora valutata dai mercati 1.500 miliardi di dollari in capitalizzazione. Ma chi sono le menti e le mani dietro ad Anthropic, pronte a vedere la propria quota di 1,6% nell'azienda schizzare fino a un valore di circa 20 miliardi (ciascuno)?
Ceo di Anthropic e con un nome chiaramente italo-americano, il 43enne Dario Amodei è cresciuto nell'area di San Francisco. Fin da ragazzino aveva spiccate doti in matematica e scienze tanto da arrivare a partecipare alle Olimpiadi della fisica. Secondo molti suoi compagni di classe della scuola media, era molto veloce sulla pista di atletica e non disdegnava discorrere di questioni filosofiche e tecnologiche, tra cui il potenziale delle macchine di acquisire coscienza. Ha iniziato a frequentare la facoltà di Fisica a Princeton e Stanford, ma la morte prematura del padre per Epatite C lo ha convinto a cambiare strada e iscriversi a Biologia e Scienze biomediche. È entrato nel mondo del lavoro grazie al gigante tecnologico cinese Baidu, prima di passare a Google e nel 2020 a OpenAI. Poi, temendo che l'azienda volesse anteporre il profitto alla sicurezza della tecnologia che stava (e sta) creando, Amodei ha dato il suo addio alla società di Sam Altman. Trascinandosi dietro la sorella e altri cinque colleghi.
Daniela Amodei, sorella 39enne di Dario, è presidente di Anthropic, gestisce il team esecutivo e guida le attività di ricerca, ingegneria, prodotto, governance e commerciali dell’azienda. È cresciuta sempre a strettissimo con il fratello, condividendo con lui e con altri amici un piccolo appartamento a San Francisco. Ha studiato Letteratura inglese all’Università della California, per poi finire a lavorare per il deputato democratico Matt Cartwright. È passata alla piattaforma di servizi finanziari Stripe, dove era responsabile delle operazioni di rischio, prima di seguire le orme del fratello maggiore a OpenAI e poi nell'avventura di creare da zero una start-up che potesse competere con l'azienda di ChatGpt. In un'intervista ha raccontato divertita che "l'unica volta in cui lei ha fatto qualcosa prima del fratello è stato quando è diventata vegetariana". È stata lei a voler porre l'accento sulla "missione sicurezza" per Anthropic.
Da OpenAI, i due fratelli Amodei si sono trascinati una piccola batteria di esperti in intelligenza artificiale. Uno di questi è il 39enne Tom Brown, Chief compute officer di Anthropic e responsabile della protezione e dell'uso delle risorse informatiche. Laureato al Mit, si è affermato come imprenditore fondando l’app “Grouper”, che aiuta a organizzare aperitivi tra gruppi di amici. Per poi collaborare con Google e con OpenAI, dove ha guidato il team di ingegneria che ha creato Gpt-3. Ha contribuito a sviluppare una caratteristica chiave dei chatbot IA, cioè la loro abilità di conversare in modo naturale. È tra i più fervidi sostenitori della necessità di costruire nuovi data center, perché rappresenterebbero "una enorme fonte di prosperità".
Il 42enne Jared Kaplan ricopre invece il ruolo di Chief science officer nell'organigramma di Anthropic e si occupa di dirigere la ricerca tecnica dell’azienda. Ha studiato Fisica e Matematica a Stanford, per poi conseguire un dottorato in Fisica ad Harvard. Il suo lavoro sulle leggi di scala – secondo cui i modelli di IA più grandi, addestrati su una maggiore quantità di dati, tendono a essere più coerenti – ha contribuito a fornire alle aziende del settore un quadro di riferimento per prevedere il comportamento dell’IA. È professore associato dal 2012 presso la Johns Hopkins University di Baltimore.
Sicuramente sui generis è la figura di Jack Clark, giornalista britannico 38enne che ha deciso di lasciare tutto e gettarsi in questa avventura seguendo la sua fascinazione - forse ossessione - per l'intelligenza artificiale. Originario di Brighton, ha studiato Letteratura inglese e scrittura creativa all’Università dell’East Anglia ed è diventato giornalista tecnologico, scrivendo per testate come ZDNet UK, The Register e Bloomberg Businessweek. Contagiato dall'entusiasmo per l'IA e per alcune tipologie di apprendimento automatico, è entrato a far parte di OpenAI occupandosi inizialmente del settore della comunicazione, per poi diventare direttore delle politiche aziendali. Ad Anthropic si occupa del settore "Public benefit", cioè il beneficio comune inteso anche come sostenibilità d'impresa. Dirige anche Anthropic Institute, think tank dedicato all’intelligenza artificiale.
C'è poi il 34enne canadese Christopher Olah, il più giovane del gruppo, che in Anthropic guida la ricerca sull’interpretabilità, cercando di comprendere perché i sistemi di IA funzionino e interagiscano tra loro in un determinato modo. Ha abbandonato anzitempo gli studi all'università di Toronto, aggiudicandosi poi una Thiel Fellowship da 100mila dollari, una borsa di studio pensata per aiutare le persone di talento ad avvicinarsi alla ricerca senza una laurea. È stato ricercatore presso Google Brain e OpenAI. Tra i principali esploratori del rapporto tra tecnologia e moralità, Olah nell'ultimo periodo si è occupato di organizzare una serie di incontri con diversi leader religiosi, tra cui papa Leone XIV.
Ultimo, non per importanza, il 36enne Sam McCandlish, l'architetto di Anthropic che supervisiona lo sviluppo dei nuovi modelli. Dopo essersi laureato in Matematica e Fisica alla Brandeis University e aver conseguito un dottorato in Fisica a Stanford, già a OpenAI si era specializzato in sicurezza. Ha continuato sulla stessa linea nella società co-fondata con gli altri sei, occupandosi in particolare delle politiche per mitigare i rischi legati all'IA.