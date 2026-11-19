Anthropic alla prova Wall Street, oggi l'Ipo più grande della storia: battuto Elon Musk | Il ceo Amodei: "Inizia l'era dei miracoli"
La società, creata da esuli di OpenAI, debutta al Nasdaq. È il primo banco di prova per una delle big dell'intelligenza artificiale
© Afp
Nel suo nuovo "ticker" a Wall Street, quel codice che identifica univocamente un titolo quotato, Anthropic avrà le sue prime tre lettere: "Ant". Letteralmente "formica", anche se nel debutto in Borsa del gigante dell'intelligenza artificiale non c'è nulla di minuscolo. Alle 15.30, momento in cui a New York apriranno le contrattazioni, scatterà una vera e propria corsa. Il prezzo è fissato intorno a 83 dollari per azione, ben più dell'intervallo tra i 70 e i 78 dollari inizialmente previsto. Garantendo così all'azienda di San Francisco la più grande Ipo (offerta pubblica iniziale) della storia della Borsa: si parla di 94 miliardi, contro gli 86,2 raccolti da Elon Musk con la sua SpaceX a metà giugno.
Le ultime stime sulla Ipo
Una mossa attesa - quella di aprirsi al grande pubblico per garantirsi finanziamenti - che arriva in un momento particolarmente delicato per il mercato tecnologico, nelle ultime settimane in netta flessione. Secondo i primi dati, però, la scommessa della azienda madre di Claude dovrebbe pagare. E dovrebbe farlo a peso d'oro. Al momento le ultime stime parlando di 68 miliardi che arriveranno nelle casse di Anthropic dalla Borsa, a cui bisogna aggiungere circa altri 26 miliardi generati da un collocamento privato. In totale, appunto, 94 miliardi di dollari. Una miniera per una società fondata solo cinque anni fa da un gruppo di "esuli" di OpenAI, madre di ChatGpt, e che ora è valutata dai mercati poco meno di 1.500 miliardi (la capitalizzazione di SpaceX era stata 1.900 miliardi).
Cos'è una Ipo e come funziona
Si tratta del primissimo esordio al Nasdaq di un gigante dell'IA, un doppio banco di prova per valutare la effettiva tenuta della "bolla" di investimenti che è venuta creandosi sul settore hi-tech. Ipo è l'acronimo di "Initial public offering", ovvero "offerta pubblica iniziale", cioè quel processo di quotazione attraverso il quale un'azienda privata apre il proprio capitale al pubblico, emettendo azioni acquistabili da chiunque sui mercati regolamentati. Questo permette alla società di raccogliere subito capitali freschi da reinvestire nella propria crescita. Al contempo offre liquidità agli investitori storici, su tutti i dipendenti, che possono cedere le proprie quote sul mercato aperto e diventare milionari in una questione di minuti.
© Ansa
Il presidente americano Donald Trump con il ceo di Anthropic Dario Amodei durante un incontro sull'IA
L'appoggio della Silicon Valley e l'inizio dell'era "dei miracoli"
Da Anthropic filtra una salda fiducia: "Credo che, se agiremo nel modo giusto, potremo dare vita a un'era di miracoli, in cui l'umanità sarà in grado di risolvere problemi che ci hanno sfidato per millenni", ha dichiarato Dario Amodei, ceo della società. "Dobbiamo assicurarci di affrontare con estrema attenzione tutti i rischi, ogni possibile risvolto negativo legato a questa tecnologia, mentre ne sfruttiamo i benefici e costruiamo un modello di business sostenibile". L'azienda di San Francisco è forte anche del sostegno (economico, s'intende) di diversi colossi della Silicon Valley: Amazon e Google detengono quote della società valutate oltre 100 miliardi di dollari e un gruppo di Big tech (tra cui Microsoft, Nvidia, Google e Amd) ha già concordato quel collocamento privato da 26 miliardi di dollari da versare in parallelo all'Ipo.
I dubbi e le fragilità: dai debiti a Mr. Nvidia
Al contempo, ovviamente, la quotazione in Borsa è un rischio, perché la valutazione e la solidità dell'azienda sono rimessi al sentore pubblico. Questione ancor più delicata per Anthropic visto il momento "sensibile" che sta passando l'intelligenza artificiale: dalla reazione negativa contro i data center (che ha avuto un ruolo nel risultato delle midterm) allo scossone al vertice di Nvidia, gigante dei microchip alla base delle nuove tecnologie. Ma diversi dubbi emergono anche dagli stessi libri contabili di Anthropic.
La società di Amodei ha già accumulato un debito di 6,2 miliardi di dollari, che l'azienda riconosce essere "sostanziale" nei documenti finanziari. In più, secondo i principi contabili standard, Anthropic non è redditizia e le sue risorse al momento sembrano limitate al pagamento degli interessi e del capitale. Un'arma a doppio taglio: da una parte la salute finanziaria del colosso IA è poco chiaro e potrebbe spaventare potenziali investitori, dall'altra la società può prendere il volo solo dopo aver raccolto liquidità sufficiente. Al momento, infatti, Anthropic ha già impegnato circa 900 miliardi di dollari in contratti di leasing e accordi per ottenere potenza di calcolo e infrastrutture nei prossimi anni. L'unico ingrediente segreto per far funzionare gli ingranaggi è il dollaro. Preso diversi miliardi di volte.