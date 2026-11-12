Caso Nvidia, il Ceo Jensen Huang si è dimesso

Jensen Huang, storico Ceo di Nvidia, si è dimesso con effetto immediato dalla carica di amministratore delegato da Nvidia, colosso dei semiconduttori. Lo riferisce la Cnbc. La decisione maturata dopo una settimana nera in cui il massimo dirigente e cofondatore dell'azienda è finito al centro di un doppio scandalo legato a due relazioni extraconiugali, tra cui una con una presunta spia cinese.
Già nominato un successore
La società ha nominato Colette Kress, responsabile finanziaria, come amministratrice delegata ad interim. "Il Consiglio di amministrazione ha annunciato oggi che Jensen Huang si è dimesso dalla carica di Presidente, Amministratore delegato e membro del Consiglio, con effetto immediato", si legge in una nota diramata dall'azienda. Colette Kress, attuale vicepresidente esecutivo e direttore finanziario di Nvidia, ha accettato di ricoprire la carica di Amministratore delegato ad interim. "Kress continuerà a svolgere le funzioni di vicepresidente esecutivo e direttore finanziario durante il suo incarico di Amministratore delegato ad interim, fino alla nomina di un successore permanente. Il Consiglio di amministrazione avvierà la ricerca di un Amministratore delegato permanente e prenderà in considerazione candidati interni ed esterni".
Incertezza
L’uscita di scena di Huang apre un capitolo incerto per Nvidia, il principale produttore di chip per l’intelligenza artificiale, e avrà ripercussioni di ampia portata. L’azienda della Silicon Valley è un pilastro del boom dell’intelligenza artificiale e una delle società quotate in borsa più preziose al mondo, controllando circa il 90% del mercato dei chip utilizzati nei grandi progetti di intelligenza artificiale che stanno trainando l’economia statunitense.