Caso Nvidia, il Ceo Jensen Huang si è dimesso

La società ha nominato Colette Kress, responsabile finanziaria, come amministratrice delegata ad interim. "Il Consiglio di amministrazione ha annunciato oggi che Jensen Huang si è dimesso dalla carica di Presidente, Amministratore delegato e membro del Consiglio, con effetto immediato", si legge in una nota diramata dall'azienda. Colette Kress, attuale vicepresidente esecutivo e direttore finanziario di Nvidia, ha accettato di ricoprire la carica di Amministratore delegato ad interim. "Kress continuerà a svolgere le funzioni di vicepresidente esecutivo e direttore finanziario durante il suo incarico di Amministratore delegato ad interim, fino alla nomina di un successore permanente. Il Consiglio di amministrazione avvierà la ricerca di un Amministratore delegato permanente e prenderà in considerazione candidati interni ed esterni".