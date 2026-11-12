Nvidia, Jensen Huang aveva una relazione anche con una dipendente | Ora il Cda valuta di destituirlo
Dopo lo scandalo della presunta spia cinese Alice Huang, il Nyt svela il legame con Kimberly Powell, vicepresidente Sanità. Ore di decisioni per il Cda
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Sono bastati pochi giorni, davvero una manciata, perché l'uomo simbolo della corsa all'IA precipitasse dall'Olimpo. Il Consiglio d'amministrazione di Nvidia, gigante dei semiconduttori, sarebbe sul punto di comunicare la rimozione del ceo e cofondatore dell'azienda Jensen Huang, al centro della bufera mediatica dopo aver ammesso di aver avuto una relazione extraconiugale con Alice Huang, misteriosa manager cinese e presunta spia per conto di Pechino. A gravare sul destino - ormai forse segnato - del businessman 63enne, la notizia di una seconda tresca amorosa. Nessuna spia, questa volta. Semplicemente una dirigente di Nvidia, sua dipendente diretta.
Il rapporto speciale con Kimberly Powell
A rivelare il secondo clamoroso capitolo di una matassa che non sembra volersi sbrogliare è stato nuovamente il New York Times. Secondo il quotidiano americano, Jensen Huang avrebbe intrattenuto una relazione con Kimberly Powell, 48enne vicepresidente della sezione Sanità di Nvidia (e già maritata). Una delle 60 persone che avevano il compito di confrontarsi direttamente con il ceo e decidere di comune accordo con lui ogni singola mossa. A confermare questo "rapporto speciale" tra i due sarebbero stati diversi dipendenti della multinazionale, che avrebbero fornito al Nyt video in cui i due si mostrano in atteggiamenti affettuosi. Uno di questi sarebbe stato girato a San Jose da un passante, immediatamente fermato dalla sicurezza personale di Huang e obbligato a firmare un accordo di non divulgazione.
Cosa dice il codice di Nvidia sulle relazioni tra colleghi
All'interno del "codice di comportamento" di Nvidia, disponibile liberamente online, è chiaramente messo nero su bianco che i dipendenti devono - dovrebbero - “evitare situazioni in cui le loro azioni possano creare conflitti”, comprese le “relazioni personali”. Viene specificato anche che, se mai venisse a galla una situazione del genere tra due colleghi (o peggio ancora tra un dirigente e un suo dipendente), l'impegno da parte dell'azienda è di “indagare tempestivamente sulle segnalazioni di comportamenti scorretti”.
Il crollo di Nvidia in Borsa
Gli scandali che hanno investito Huang si sono trascinati dietro ovvie e pesanti ripercussioni sul titolo in Borsa di Nvidia. Le azioni sono calate sistematicamente da lunedì mandando in fumo oltre 500 miliardi di dollari di valore teorico di mercato. Dopo la notizia della seconda relazione extraconiugale, i titoli hanno subito una nuova battuta d'arresto registrando un calo del -8% anche dopo la chiusura delle contrattazioni di mercoledì.
Una corsa trionfale, quella di Jensen Huang, iniziata nel 1993 con la fondazione del colosso. E probabilmente terminata sulla scia di un doppio scandalo con cui il 63enne si è aperto da solo il terreno sotto i piedi. Secondo quanto riferito in esclusiva dal Wall Street Journal, e confermato da diverse testate globali, già nella serata italiana di ieri il Cda di Nvidia si sarebbe riunito in videochiamata per un lungo confronto sul destino del ceo. Una decisione che, secondo alcune fonti interne, potrebbe essere presa già nella giornata di giovedì, anche alla luce del nuovo scandalo emerso.
Gli strani rapporti con Alice Huang e Singapore, scomparso dai documenti
La tresca amorosa con Kimberly Powell sarebbe però solo l'ultimo chiodo nella bara di Huang. A pesare enormemente sulla decisione del Cda sarebbe infatti la relazione con la fantomatica Alice Huang e la possibile breccia creata da quel rapporto nella sicurezza e nella segretezza delle operazioni della multinazionale americana. Due anni fa, Singapore - sede di Megaspeed, società di cui la presunta sia cinese sarebbe stata ceo per 8 mesi - occupava solo l'8% dei ricavi di Nvidia. A luglio 2025 quella porzione era aumentata notevolmente, arrivando al 22% con oltre 10 miliardi di dollari in ricavi. Dall'oggi all'indomani, come riporta il Wsj, Singapore sarebbe poi scomparso completamente dai rendiconti finanziari dell'azienda.
Nvidia in quel frangente avrebbe modificato i criteri di rendicontazione della ripartizione geografica dei ricavi. Avrebbe infatti iniziato a riportarli in base alla sede dei clienti e non alla sede di fatturazione dei clienti. Una decisione presa nel medesimo periodo in cui il governo statunitense aveva disposto un giro di vite e controlli più stringenti sul traffico di chip di ultima generazione verso la Cina. E soprattutto in cui la stessa Megaspeed era stata inserita da Nvidia all'interno di una "lista nera", vietando ulteriori vendite e spedizioni con la misteriosa società con sede a Singapore ma che sarebbe strettamente connessa al governo di Pechino.
I possibili successori, dai figli allo sciatore svizzero
La vicenda mette in discussione la guida di una delle società più importanti al mondo nella corsa all'intelligenza artificiale. Huang, che detiene circa il 3,6% del capitale della multinazionale, è il prototipo dell'"uomo forte". Il che significa, ovviamente, che dietro di lui ha fatto il vuoto. Per dirla con le sue parole: "Non credo nella pianificazione della successione ai vertici". L'eventuale esclusione di Huang dall'azienda porrebbe più di un interrogativo al Cda. Tra i candidati alla successione Madison e Spencer Huang, i figli del ceo, che però non sono mai stati coinvolti a livello alto nei processi decisionali della società. Poi c'è Nico Caprez, 35enne ex sciatore della nazionale Svizzera. Con poca esperienza alle spalle, ma balzato tra i gradini più alti della piramide grazie al matrimonio proprio con Madison Huang. Forse i successori più accreditato al momento rimangono però Ian Buck, a capo dei progetti hardware e IA di Nvidia, e Colette Kress, Chief financial officer di Nvidia.