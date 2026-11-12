Nvidia, Jensen Huang aveva una relazione anche con una dipendente | Ora il Cda valuta di destituirlo

A rivelare il secondo clamoroso capitolo di una matassa che non sembra volersi sbrogliare è stato nuovamente il New York Times. Secondo il quotidiano americano, Jensen Huang avrebbe intrattenuto una relazione con Kimberly Powell, 48enne vicepresidente della sezione Sanità di Nvidia (e già maritata). Una delle 60 persone che avevano il compito di confrontarsi direttamente con il ceo e decidere di comune accordo con lui ogni singola mossa. A confermare questo "rapporto speciale" tra i due sarebbero stati diversi dipendenti della multinazionale, che avrebbero fornito al Nyt video in cui i due si mostrano in atteggiamenti affettuosi. Uno di questi sarebbe stato girato a San Jose da un passante, immediatamente fermato dalla sicurezza personale di Huang e obbligato a firmare un accordo di non divulgazione.