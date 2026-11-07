Financial Times: "Il Ceo di Nvidia aveva una relazione con una spia cinese"

Dagli Stati Uniti arriva un'indiscrezione che rischia di aprire un nuovo fronte nello spionaggio industriale e non solo: secondo il Financial Times Jensen Huang, amministratore delegato di Nvidia, avrebbe avuto una relazione sentimentale con una donna cinese reclutata da Pechino per spiare il colosso dei semiconduttori. La donna, secondo quanto riferito nei giorni scorsi da un'altra testata (il New York Times) era una dirigente di alto livello cinese di una società di data center con sede a Singapore. La manager avrebbe instaurato un rapporto molto stretto con Huang e avrebbe iniziato a raccogliere informazioni su di lui per conto della Cina.