L'intelligenza artificiale cambia il lavoro, ma le carriere si fermano: le nuove competenze richieste dalle aziende

L'intelligenza artificiale non sta soltanto cambiando il modo di lavorare. Sta modificando le competenze richieste dalle aziende, ridisegnando le professioni e mettendo in discussione i tradizionali percorsi di carriera. Saper utilizzare ChatGPT o formulare una richiesta a un sistema di IA potrebbe già non essere più sufficiente per distinguersi sul mercato del lavoro. E mentre le imprese cercano profili sempre più specializzati, per i dipendenti diventa più difficile ottenere promozioni o cambiare mansione.



È il quadro che emerge dall'October 2026 Global Workforce Report di Workday, società specializzata in soluzioni tecnologiche per la gestione delle risorse umane, della finanza e dell'IT. Una trasformazione che porta con sé anche un paradosso: ai lavoratori vengono chieste nuove capacità, ma non sempre vengono offerti gli strumenti per acquisirle. E cresce il rischio di rimanere bloccati in un posto di lavoro che non soddisfa più.