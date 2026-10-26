Nel 2014, il divario era del 34,5% (il 4,8% in più rispetto a oggi). Considerando, però, la crescita dell’inflazione, la retribuzione reale media rimane invariata. Questa, infatti, è cresciuta del 17% in termini nominali, mentre in termini reali - rivalutazione degli importi 2014 ai prezzi di oggi - la variazione è negativa, pari a -0,9%. Nelle attività manifatturiere, il gap si attesta al 28,9%, più o meno come nel settore del commercio. Questo divario scende, poi, nel campo dei trasporti (18,5%), nei servizi di alloggio e ristorazione (19,2%), fino a toccare il minimo nei comparti sanità e assistenza sociale (13,7%), in cui le retribuzioni sono le più basse per tutti.