Gender pay gap e trasparenza dei salari: per oltre metà dei lavoratori è ancora un tabù chiedere quanto guadagnano i colleghi

Il dato più significativo riguarda la scarsa propensione a informarsi: il 55% dei dipendenti non ha mai provato a chiedere informazioni sulle differenze di stipendio tra uomini e donne, anche se adesso questa possibilità è consentita dalla normativa. Sul fronte aziendale, appena il 13% dei lavoratori afferma che questi dati vengano condivisi apertamente dalla propria organizzazione. Il gender pay gap risulta così una delle aree più opache della retribuzione. A pesare è anche la scarsa chiarezza su altri aspetti centrali, come la struttura dei bonus, i criteri di avanzamento di carriera e le fasce salariali.