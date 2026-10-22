Per i prof in Italia stipendi bassi e carriere "a passo di lumaca" | Eppure 1 su 7 prima faceva un altro lavoro

E, sebbene non siamo gli unici a prevedere tempi così lunghi per arrivare al top (in Irlanda, ad esempio, la situazione è grossomodo la stessa), va evidenziato come la media nei Paesi dell'area Ocse per raggiungere il medesimo risultato sia di appena 21 anni. In diverse nazioni europee ed extraeuropee, infatti, la carriera economica appare molto più compressa e gratificante nel breve periodo. Nei Paesi Bassi, bastano tra i 12 e i 16 anni per raggiungere il massimo retributivo, arrivando anche a raddoppiare lo stipendio iniziale. In Scozia, Canada e Nuova Zelanda il picco salariale si raggiunge in 10 anni (in alcuni casi meno).