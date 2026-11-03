Ma, a oggi, a quanto ammonta la paghetta e ogni quanto viene ricevuta? Sono solo i genitori a contribuire? Queste e altre domande trovano risposta nei dati emersi dall'indagine commissionata da Facile.it all'istituto di ricerca mUp Researc. Svoltasi tra il 28 settembre 2026 e il 5 ottobre 2026, la ricerca è stata fatta su 1.012 interviste Cawi a un campione di individui in età compresa fra 18 e 74 anni, rappresentativo della popolazione italiana con figli in età compresa fra 10 e 18 anni.