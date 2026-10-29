Lavoro, GenZ e Boomer d’accordo su flessibilità e smart working: 2 giorni a settimana valgono un aumento di stipendio (da 300 euro)

A incrociare questi due punti di vista – quello di chi sta per entrare nel mondo del lavoro e quello di chi invece si appresta ad uscirne – ci ha pensato ELIS, realtà no profit specializzata nella formazione al lavoro dei più giovani, attraverso due Osservatori: “Dopo il Diploma”, curato da Skuola.net per il Centro Nazionale Orientamento di ELIS, e “GenerAzione Talento”, promosso dall’ente assieme a Università Bocconi.