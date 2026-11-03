L’ignoranza finanziaria pesa sulle piccole imprese: i 10 consigli per cambiare rotta

Il punto debole riguarda soprattutto il rapporto tra durata dei prestiti e costo del credito: risponde correttamente il 61% degli intervistati. Sul capitale di rischio la quota arriva al 63%, mentre per dividendi e rapporto rischio-rendimento si avvicina all’80%. Le difficoltà risultano più marcate tra i titolari meno istruiti e nelle attività con fatturato più basso.



Dietro questi concetti ci sono decisioni concrete. Una rata del mutuo più bassa, per esempio, va valutata insieme alla durata del finanziamento e all’importo complessivo da restituire. La capacità di gestire il proprio lavoro, quindi, deve accompagnarsi agli strumenti per comprenderne le conseguenze economiche. "La finanza non dovrebbe essere considerata una materia per soli addetti ai lavori", osserva Valerio Marchetti, Senior Private Banker e Area Manager di Fineco Bank, presentando il podcast "Finansia Zero" con il giornalista Filippo Poletti. Scegliere un finanziamento o decidere come impiegare la liquidità significa già fare finanza. "Il primo passo è quindi trasformare l’ignoranza finanziaria da un limite invisibile in una competenza da costruire", sottolinea Marchetti.