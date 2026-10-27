Alla morte di Leonardo Del Vecchio, nel giugno 2022, la proprietà di Delfin, la holding che custodisce il cuore dell’impero costruito dal fondatore di Luxottica, è stata suddivisa in otto quote del 12,5%. A ereditarle sono stati i sei figli Claudio, Marisa, Paola, Leonardo Maria, Luca e Clemente, la vedova Nicoletta Zampillo e Rocco Basilico, figlio di Zampillo da un precedente matrimonio e incluso da Del Vecchio tra i beneficiari.



A oltre quattro anni dalla successione, l’assetto non è più quello definito dall'imprenditore di Agordo poco prima di morire ma non è nemmeno stato definito: alcuni eredi hanno trasferito o stanno cercando di trasferire le partecipazioni in holding personali e sono emerse divergenze sulla governance di Delfin. Ma al di là delle vicende societarie, chi sono e cosa fanno oggi i figli del fondatore? Hanno tra i 22 e i 69 anni, appartengono a tre diversi nuclei familiari e hanno scelto percorsi molto differenti.



Proprio sul fronte dei rapporti familiari, però, di recente è arrivato un segnale di distensione. Leonardo Maria Del Vecchio ha annunciato di aver dato mandato ai propri avvocati di chiudere tutte le cause contro i fratelli. Intervistato da Rtl 102.5, l’imprenditore ha parlato in particolare dei rimpianti nei rapporti con i fratelli più piccoli, Luca e Clemente, e della volontà di recuperare una situazione di maggiore serenità. "Basta con le guerre fratricide", ha spiegato, sostenendo che nei rapporti tra fratelli contino più "l’umanità e l’amore" delle penali e dei contratti. Una scelta che, almeno sul piano personale, potrebbe segnare un cambio di passo dopo mesi di tensioni legate alla gestione dell’eredità e al futuro di Delfin.