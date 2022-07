Il testamento di Del Vecchio: "cassaforte di famiglia" ripartita in otto parti uguali | Nessuna indicazione sul successore

La ripartizione

- A quanto ci si aspettava, la vedova avrebbe dovuto essere titolare del 25%. Al contrario, la sua quota è stata ripartita in egual misura con Rocco Basilico. Gli altri soci al 12,5% sono Claudio Del Vecchio, Marisa Del Vecchio, Paola Del Vecchio, Leonardo Maria Del Vecchio, Luca Del Vecchio e Clemente Del Vecchio.

Il posto vacante

- Come detto, Del Vecchio non ha indicato chi dovrà prendere il suo posto da presidente di Delfin. Ora, a norma di statuto, sarà il Consiglio di Amministrazione a decidere. A breve è prevista una riunione per recepire il nuovo assetto azionario e per prendere atto dell'integrazione dell'organo amministrativo. La Delfin ha fatto sapere in una nota che "non sono state comunicate altre disposizioni testamentarie con effetti sulla governance della società".

La governance

- L'assetto di governance della Delfin è già stato previsto dal fondatore di Luxottica nelle norme statutarie della holding. Secondo il percorso tracciato, entrerà in Cda il primo del "gruppo degli osservatori", ossia i manager di fiducia a disposizione per incarichi al vertice. Come riporta Ansa, il nome al momento non è noto ma tutti gli indizi portano a Francesco Milleri, amministratore delegato di EssilorLuxottica che ha già preso il posto di Del Vecchio alla presidenza del gruppo di lenti e occhiali. Il board di Delfin poi potrà eleggere un presidente tra i propri membri.

Attualmente, nel

Consiglio di Amministrazione

della holding siedono l'amministratore delegato Romolo Bardin, il notaio Mario Notari, Aloyse May e Giovanni Giallombardo.