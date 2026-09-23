© Instagram | Sara Soldati e Leonardo Maria Del Vecchio
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I due sono usciti insieme dal Tribunale di Milano dopo la prima udienza sulla gestione della bambina, tenendosi per mano, come mostrano le foto in esclusiva del settimanla Chi in edicola
Dopo settimane segnate da tensioni e questioni legate all'affidamento della figlia Bianca, Leonardo Maria Del Vecchio e Sara Soldati sembrano aver ritrovato la loro intesa. I due sono usciti insieme dal Tribunale di Milano dopo la prima udienza sulla gestione della bambina, tenendosi per mano e mostrando un rapporto nuovamente sereno. Lo dimostrano le foto condivise dal settimanale Chi. "La famiglia vince sempre, l'amore vero che non capiranno mai", ha scritto l'imprenditore al termine dell'udienza.
La vicenda aveva occupato le cronache durante l'estate, dopo le azioni legali avviate dalla modella nei confronti di Del Vecchio sulla questione dell'affidamento della figlia. Il 10 agosto i due genitori avevano raggiunto un'intesa per mantenere Bianca nella stessa abitazione, alternandosi nella gestione della bambina per una settimana ciascuno. Una soluzione che, secondo quanto raccontato dallo stesso Del Vecchio, ha contribuito a creare un nuovo equilibrio e a favorire il riavvicinamento della coppia.
In una recente dichiarazione, Del Vecchio aveva spiegato che la nuova organizzazione familiare aveva permesso a lui e a Soldati di iniziare a ricostruire un rapporto basato sulla fiducia, nell'interesse della figlia. "Viviamo sotto lo stesso tetto proprio per essere vicini, insieme, a nostra figlia", aveva raccontato l'imprenditore, aggiungendo di voler cercare armonia e di essere riuscito ad andare oltre quanto accaduto con Sara.
A quanto pare, quel percorso ha portato a un ulteriore passo avanti. All'uscita dal tribunale, i due si sono scambiati un bacio e sono tornati a casa sorridenti. Durante l'udienza hanno dichiarato di essere nuovamente una coppia e di convivere, considerando quindi superato il precedente accordo sull'affidamento.
La vicenda personale di Del Vecchio si inserisce in un periodo nel quale l'imprenditore è stato al centro dell'attenzione anche per le questioni legate al patrimonio familiare e alla sua attività professionale. In particolare, è stata riportata la sua intenzione di rilevare le quote dei fratelli in Delfin, la cassaforte della famiglia, mentre ha lasciato gli incarichi in EssilorLuxottica, spiegando di non condividere una gestione che aveva definito "distante" e "impersonale".
La forte esposizione mediatica non sembra però rappresentare un problema per Del Vecchio. In una recente intervista al settimanale Chi aveva paragonato la propria esperienza alla situazione di chi viene gettato per la prima volta in acqua: "O impari a nuotare o affoghi, io ho imparato a nuotare".
© Instagram @fedez
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