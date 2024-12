Briatore vende il Twiga a Leonardo Maria Del Vecchio

"Il mio rinnovato impegno in Formula Uno, come capo di Alpine Formula One Team, richiede la mia massima attenzione e un tempo significativo, rendendo necessario un minore coinvolgimento nell'operatività del gruppo Majestas" ha dichiarato Flavio Briatore commentando l'acquisizione da parte di Leonardo Maria Del Vecchio del Twiga. "Majestas - spiega - continua lo sviluppo internazionale dei brand Billionaire e Crazy Pizza con risultati eccellenti e con l'impegno di collaboratori di grande esperienza e professionalità". "Siamo lieti di affidare Twiga a un gruppo dinamico e innovativo come Triple Sea Food - ha sottolineato Briatore -. Sono sicuro che Triple Sea Food saprà portare avanti progetti ambiziosi per Twiga, proseguendo il percorso di crescita di un marchio iconico che è parte della mia storia personale e professionale".