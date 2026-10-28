Italia Paese di fragilità economica e sfiducia nel futuro: solo il 30% dei cittadini dichiara di non avere difficoltà con le proprie finanze

La maggior parte degli italiani "tira avanti", fa fatica ad arrivare a fine mese o a bilanciare facilmente entrate e uscite: solo il 30% dichiara di vivere comodamente e di riuscire a gestire la propria situazione economica senza particolari difficoltà. L'immagine che esce dell'Italia dall'Ipsos Cost of Living Monitor 2026 è quella di un Paese caratterizzato da una diffusa fragilità economica e da aspettative estremamente negative per il futuro.



Complice la situazione di incertezza e instabilità nel presente, le preoccupazioni maggiori si riversano proprio sulle prospettive dei prossimi anni, con l'Italia tra i Paesi europei che hanno le aspettative più negative sul reddito disponibile, sul tenore di vita e sul ritorno a livelli di inflazione considerati normali. Lo studio, quindi, delinea il profilo di un Paese che non si percepisce tra quelli più colpiti da una crisi economica conclamata, ma in cui la serenità finanziaria riguarda soltanto una minoranza della popolazione.



