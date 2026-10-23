Ora solare 2026, consumi più alti del 24%: i consigli per risparmiare in bolletta

La differenza è particolarmente evidente per la voce legata al bucato (+80,6%), spinta dal maggior utilizzo dell'asciugatrice e di cicli di lavaggio più frequenti, e per l'illuminazione ed elettronica (+63,7%), complice il buio serale anticipato e la maggiore permanenza in casa. Si riscontrano consumi superiori anche per i dispositivi in standby (+4,7%) e per la gestione della climatizzazione e ventilazione HVAC (+6,4%).