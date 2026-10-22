Diritto alla riparazione: più tutele per i consumatori, più obblighi per i produttori

La nuova disciplina riguarda inizialmente una selezione di dispositivi di largo consumo. Tra questi rientrano cellulari, tablet, telefoni cordless, lavatrici, lavasciuga, frigoriferi, lavastoviglie, asciugatrici domestiche e aspirapolveri. La lista comprende inoltre display elettronici, apparecchiature di saldatura, server e dispositivi di archiviazione dati, beni con batterie per mezzi di trasporto leggeri e apparecchi per il riscaldamento d’ambiente locale a uso domestico. Elenco e categorie comunque non sono fisse, ma sono destinate ad ampliarsi progressivamente con l'approvazione di nuovi regolamenti comunitari, come peraltro chiesto dall'associazione di tutela dei consumatori Altroconsumo.