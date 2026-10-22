Diritto alla riparazione: più tutele per i consumatori, più obblighi per i produttori

© Istockphoto
Una vera e propria rivoluzione per la tutela non solo dei consumatori, ma anche dell'ambiente. Entra ufficialmente in vigore il 22 ottobre 2026 il decreto legislativo di recepimento della Direttiva europea sul diritto alla riparazione, ovvero la facoltà a ottenere la riparazione di apparecchi elettronici anche nei casi in cui il difetto non è coperto dalla garanzia legale. Le nuove disposizioni impongono un cambio di rotta drastico ai produttori, obbligandoli ad assicurare la riparabilità dei beni a costi e tempi ragionevoli, a mettere a disposizione di tutti i pezzi di ricambio e a condividere le informazioni tecniche con riparatori indipendenti e consumatori, ponendo in questo modo un freno alla pratica di sostituire sistematicamente i dispositivi guasti con modelli nuovi.
I prodotti coinvolti: dagli smartphone alle lavatrici
La nuova disciplina riguarda inizialmente una selezione di dispositivi di largo consumo. Tra questi rientrano cellulari, tablet, telefoni cordless, lavatrici, lavasciuga, frigoriferi, lavastoviglie, asciugatrici domestiche e aspirapolveri. La lista comprende inoltre display elettronici, apparecchiature di saldatura, server e dispositivi di archiviazione dati, beni con batterie per mezzi di trasporto leggeri e apparecchi per il riscaldamento d’ambiente locale a uso domestico. Elenco e categorie comunque non sono fisse, ma sono destinate ad ampliarsi progressivamente con l'approvazione di nuovi regolamenti comunitari, come peraltro chiesto dall'associazione di tutela dei consumatori Altroconsumo.
I nuovi obblighi dei produttori
Le regole approvate impongono ai produttori di garantire il servizio di riparazione anche dopo lo scadere della garanzia legale, pubblicando sui propri siti web i listini indicativi dei prezzi per gli interventi più comuni. I produttori non potranno rifiutare un intervento per motivi meramente economici o semplicemente perché il bene è stato precedentemente manipolato (o riparato) dal consumatore stesso o da un tecnico indipendente. Viene inoltre sancito il divieto assoluto di inserire barriere hardware o software — come componenti inaccessibili o password di blocco — volte a ostacolare la diagnosi o il ripristino dei dispositivi, a meno che non sussistano comprovate esigenze di sicurezza o tutela della proprietà intellettuale. Per favorire un mercato libero e concorrenziale, i riparatori indipendenti avranno inoltre pieno diritto di utilizzare pezzi di ricambio originali, usati, compatibili o realizzati tramite stampa 3D, "purché rispettino le norme europee sulla sicurezza e sulla proprietà intellettuale".
Costi e tempi delle riparazioni
La nuova direttiva non stabilisce un prezzo massimo per le riparazioni, ma sottolinea solamente come il costo "non debba scoraggiare l'intervento". Nemmeno per quanto riguarda le tempistiche è previsto un termine preciso non è fissato: le riparazioni dovranno essere eseguite "entro un periodo di tempo ragionevole dal momento in cui il produttore prenderà fisicamente in carico il bene o ne otterrà l’accesso". Tuttavia, se le operazioni dovessero richiedere tempi incompatibili con le esigenze del consumatore, il produttore "potrà mettere a disposizione un bene sostitutivo, gratuitamente oppure a un costo ragionevole, per tutta la durata dell’intervento", spiega Altroconsumo.
Garanzie fino a 10 anni
Uno dei nodi centrali della normativa concerne la reperibilità dei componenti stessi. I produttori dovranno mettere a disposizione i ricambi e la documentazione tecnica sia per i tecnici del settore, sia per i consumatori finali. I pezzi di ricambio dovranno dunque rimanere disponibili sul mercato per un periodo compreso tra 7 e 10 anni dall'uscita di produzione dell'ultima unità del modello. Inoltre, la sostituzione dovrà essere eseguibile con l'impiego di attrezzi di uso comune, senza causare danni irreparabili alla struttura del prodotto. Secondo Altroconsumo, "le nuove regole renderanno più trasparente il mercato delle riparazioni, prevedendo strumenti che aiuteranno i consumatori a confrontare costi, tempi e modalità degli interventi".
Trasparenza sui preventivi
Novità anche sul fronte delle garanzie di conformità, a partire dalla proroga della stessa copertura assicurativa per i prodotti acquistati a partire dal 31 luglio 2026, qualora durante i primi due anni si verifichi un guasto e il consumatore scelga la riparazione al posto della sostituzione, la garanzia legale viene estesa di un ulteriore anno. Sempre per i beni acquistati dal 31 luglio 2026, la progettazione orientata alla riparabilità diventa un requisito di conformità legale. Per le riparazioni fuori garanzia, invece, i consumatori potranno richiedere un preventivo vincolante per 30 giorni, che specificherà in dettaglio costi, tempi e l'eventuale fornitura di un apparecchio sostitutivo. Inoltre, entro il 31 luglio 2027, la Commissione europea attiverà una piattaforma online dedicata a facilitare la ricerca di riparatori qualificati, venditori di merce ricondizionata e iniziative locali come i repair café.
Garanzia sì, garanzia no
La differenza principale tra un prodotto in garanzia e uno senza riguarda i costi della riparazione. Qualora il prodotto sia ancora coperto dalla garanzia legale di conformità, il consumatore avrà diritto alla riparazione senza alcuna spesa. Se invece il bene non è più coperto dall'assicurazione, la riparazione resterà nella maggior parte dei casi a pagamento, ancorché favorita dalle nuove regole.
Europa chiama Italia
Nonostante i passi avanti, l'associazione di tutela dei consumatori Altroconsumo sottolinea alcune criticità. Sebbene la direttiva europea raccomandi l'adozione di voucher, agevolazioni fiscali o contributi statali per abbattere i costi delle riparazioni, il decreto di recepimento italiano non prevede attualmente alcun incentivo economico a beneficio delle famiglie. Per questo motivo, Altroconsumo chiede al governo "di estendere l'obbligo ad altre categorie di prodotti, introdurre incentivi finanziari diretti e prolungare a 2 anni la presunzione di difetto di conformità", evitando che il diritto alla riparazione "resti una scelta economicamente poco attraente rispetto all'acquisto del nuovo".
Le regole valgono per tutti
Se il produttore ha sede al di fuori dell’Unione europea, gli obblighi previsti dalla direttiva ricadranno sul suo rappresentante autorizzato all'interno della comunità. Qualora non dovesse essercene uno, la responsabilità passerà all’importatore e, in ultimo, al distributore.
"Passo avanti, ma..."
Non ultimo, l'aspetto ambientale. Si stima infatti che lo smaltimento dei prodotti riparabili produca ogni anno 35 milioni di tonnellate di rifiuti in Europa. Cifra che, con le nuove disposizioni, verrà teoricamente rivista drasticamente verso il basso. Da questo punto di vista Altroconsumo considera il diritto alla riparazione "un passo avanti importante per ridurre gli sprechi, contenere i rifiuti e allungare la vita dei prodotti". L'associazione, tuttavia lancia un monito, non solo all'Italia, ma anche al resto d'Europa: "Perché queste nuove regole siano davvero efficaci, però, occorre accompagnarle con misure che rendano la riparazione una scelta concreta e conveniente per i consumatori".