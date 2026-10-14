Usa, Trump concede la grazia a due meccanici condannati per violazioni delle norme antinquinamento
Sul palco del suo comizio elettorale il tycoon è apparso con i due titolari di un'officina che avrebbero dovuto scontare 5 anni di libertà vigilata
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Il presidente Usa, Donald Trump, ha concesso la grazia a Zachary Czuback e Patrick Fleming, due comproprietari di un'officina di riparazione di veicoli ad Anchorage, in Alaska, dichiaratisi colpevoli nel 2022 di aver violato il Clean Air Act manomettendo i dispositivi obbligatori per legge per il monitoraggio delle emissioni diesel dei veicoli. L'annuncio è arrivato durante un comizio a Wasilla, in Alaska, dove Trump ha ringraziato il senatore repubblicano Dan Sullivan, impegnato nella campagna per la rielezione.
"Il carcere? Una follia"
Sul palco il tycoon è apparso con Czuback, condannato a cinque anni di libertà vigilata, a una multa di 66.000 dollari e a 180 ore di servizi sociali, e Fleming, condannato al pagamento di una multa di 66.000 dollari. "Vogliono mandarli in prigione per 10 anni perché hanno riparato un motore. Che follia! Ormai, se uccidi qualcuno non c'è problema, a meno che a commettere l'omicidio non sia un repubblicano. In quel caso scatta la sedia elettrica, giusto?", ha detto Trump, prima di firmare quelli che sono stati presentati come documenti per la concessione della grazia.