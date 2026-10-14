Usa, Trump concede la grazia a due meccanici condannati per violazioni delle norme antinquinamento

Sul palco il tycoon è apparso con Czuback, condannato a cinque anni di libertà vigilata, a una multa di 66.000 dollari e a 180 ore di servizi sociali, e Fleming, condannato al pagamento di una multa di 66.000 dollari. "Vogliono mandarli in prigione per 10 anni perché hanno riparato un motore. Che follia! Ormai, se uccidi qualcuno non c'è problema, a meno che a commettere l'omicidio non sia un repubblicano. In quel caso scatta la sedia elettrica, giusto?", ha detto Trump, prima di firmare quelli che sono stati presentati come documenti per la concessione della grazia.