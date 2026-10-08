Caro casa a Milano, la soluzione delle cooperative a proprietà indivisa | La storia di Tommaso

Per Tommaso, il beneficio va oltre il risparmio. La cooperativa gli ha permesso di trovare relazioni di vicinato più aperte e partecipare alla vita del caseggiato. "Sono passato da una realtà in cui i rapporti tra vicini erano spesso tesi e mancava uno spirito di collaborazione a un contesto in cui le persone possono confrontarsi, discutere, collaborare e, perché no, diventare amiche". La convivenza richiede comunque disponibilità e capacità di mediazione: "Naturalmente non è il paradiso: le persone che la abitano sono le stesse che si incontrano nel resto del mondo, con le loro differenze, i loro limiti e le loro contraddizioni. Non sempre si è d'accordo e la convivenza richiede impegno". Ma il bilancio personale resta positivo. "Per me essere socio non significa soltanto beneficiare di una soluzione abitativa sostenibile, ma anche riconoscere il valore di questa esperienza collettiva e fare la propria parte affinché possa continuare nel tempo".