Ma a parte qualche commento come quelli citati, le reazioni dei colossi delle big tech si fanno ancora aspettare o, come nel caso di Sam Altman, si nascondono dietro messaggi meno espliciti e diretti. "Le persone dovrebbero sempre avere il controllo del proprio futuro. OpenAi si oppone all’idea secondo cui sarebbe accettabile che le persone fossero relegate a svolgere compiti che i sistemi di Ia ritengono opportuno premiare negli esseri umani. Le persone non dovrebbero cedere il controllo del proprio futuro alla superintelligenza, e tale requisito dovrebbe, in ultima analisi, limitare il progresso dell’Ia", ha scritto su X il miliardario amministratore di OpenAi, martedì sera. Un post criptico, che diversi utenti hanno interpretato immaginando che fosse rivolto ai parlamentari Democratici, ora al controllo di Camera e Senato.



Altri magnati della Silicon Valley, come Mark Zuckerberg, Ceo di Meta, Jeff Bezos, il fondatore di Amazon e il Ceo di Nvidia, Jensen Huang, hanno preferito evitare di esporsi. Almeno per il momento.