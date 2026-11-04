Non solo Midterm: ecco gli esiti dei referendum negli Usa | Virginia e Missouri, ok al diritto all'aborto | L'Idaho dice no | Florida, tassa sulla casa più leggera

In Arizona, Colorado, Nebraska e nello Stato di Washington gli elettori sono stati chiamati a pronunciarsi su restrizioni alla partecipazione delle atlete transgender alle competizioni sportive femminili. In Colorado è stata sottoposta al voto anche una proposta per vietare determinati interventi chirurgici di transizione di genere sui minori. Infine, numerosi quesiti hanno interessato le regole elettorali. California, Colorado, Nevada e altri Stati hanno votato su nuove prescrizioni relative all'identificazione degli elettori, mentre in Alaska è stata rimessa in discussione l'adozione del voto a preferenze classificate, che consente agli elettori di ordinare più candidati secondo le proprie preferenze.