Non solo Midterm: dall'aborto al foie gras, ecco i referendum che spaccano l'America

Il tema è al centro di un intenso dibattito anche fra i democratici, molti dei quali convinti che il partito si sia spinto troppo oltre perdendo di vista i problemi degli americani, a partire dall''affordability'. In Arizona, Colorado e Washington, gli elettori sono chiamati a stabilire i requisiti per la partecipazione alle squadre sportive scolastiche, con regolamenti e modalità di determinazione del sesso che variano di caso in caso. In Colorado e Missouri si vota anche per stabilire se vietare o meno procedure mediche e chirugiche per i minori transgender. In Nebraska, invece, devono votare su un emendamento costituzionale per vietare la partecipazione del genere biologico maschile a squadre e attività sportive per le ragazze.