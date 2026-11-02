Non solo Midterm: dall'aborto al foie gras, ecco i referendum che spaccano l'America
Gli americani il 3 novembre sono chiamati a rinnovare il Congresso ma anche a decidere come i loro singoli stati devono affrontare alcuni dei temi più complicati e divisivi
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L'aborto, i data center, il foie gras, i transgender e la tassa sui paperoni. Gli americani il 3 novembre sono chiamati a rinnovare il Congresso ma anche a decidere come i loro singoli stati devono affrontare alcuni dei temi più complicati e divisivi, da anni al centro delle guerre culturali fra repubblicani e democratici.
Aborto
A quattro anni di distanza dalla storica abolizione del diritto di aborto da parte della Corte Suprema, gli elettori in quattro stati - Idaho, Missouri, Virginia e Nevada - devono stabilire come le autorità locali regoleranno le interruzioni di gravidanza. I residenti dell'Idaho sono chiamati a esprimersi sulla Proposition 1, che abolisce il divieto di aborto in vigore nello stato. In Missouri, invece, dovranno decidere sull'Amendment 3 sostenuto dai repubblicani e che imporrebbe un divieto quasi totale di aborto.
Data center
In vari stati, dal Michigan alla Florida passando per la California, agli elettori sono sottoposte 39 iniziative sui data center che si riassumono, con le loro varie declinazioni, nel dare il via libera o bocciare la costruzione delle infrastrutture, inclusi i progetti già in corso. I data center sono emersi come uno dei temi centrali della campagna elettorale e i sondaggi indicano che la maggioranza degli americani è contraria ad averli nelle loro comunità.
Foie gras
Nella città di Washington e a Denver si vota per l'abolizione del foie gras. La battaglia fra i favorevoli e i contrari al divieto sta consumando Washington dove, in un raro slancio bipartisan, sia i Maga sia i democratici si oppongono al bando.
Tassa sui Paperoni
La 'Proposition 40' della California è quella più nota, visto il numero dei super ricchi che vi risiedono e si stanno battendo affinché non venga approvata. L'iniziativa prevede l'imposizione di un'imposta una tantum del 5% sui residenti che hanno un patrimonio oltre 1,1 miliardi di dollari e destinare il 90% del ricavato alla sanità. Anche in altri stati, però, sono al vaglio degli elettori misure riguardanti i paperoni che, nel complesso, rappresentano un referendum sulla distribuzione della ricchezza.
Transgender
Il tema è al centro di un intenso dibattito anche fra i democratici, molti dei quali convinti che il partito si sia spinto troppo oltre perdendo di vista i problemi degli americani, a partire dall''affordability'. In Arizona, Colorado e Washington, gli elettori sono chiamati a stabilire i requisiti per la partecipazione alle squadre sportive scolastiche, con regolamenti e modalità di determinazione del sesso che variano di caso in caso. In Colorado e Missouri si vota anche per stabilire se vietare o meno procedure mediche e chirugiche per i minori transgender. In Nebraska, invece, devono votare su un emendamento costituzionale per vietare la partecipazione del genere biologico maschile a squadre e attività sportive per le ragazze.